Δημόσια μίλησε ο επιχειρηματίας με τον οποίο επικοινώνησε η γιατρός που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, όσο ο καλλιτέχνης ήταν αναίσθητος στο ιατρείο της στο Κολωνάκι.

Ο Γιώργος Αδαμόπουλος, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και όχι γιατρός, είναι το πρόσωπο που πούλησε τον απινιδωτή στο ιατρείο.

Η κλήση έγινε στις 16:26 και κράτησε λίγο, με τη γιατρό να ζητά οδηγίες ώστε να λειτουργήσει το μηχάνημα, το οποίο φέρεται να μην είχε ανοίξει καν και να το κρατούσε κλειστό στο κουτί του.

«Ήταν η νοσηλεύτρια της γιατρού και με ενημέρωσαν ότι δεν μπορούσαν να θέσουν τον απινιδωτή σε λειτουργία», είπε στο OPEN ο Γιώργος Αδαμόπουλος.

«Ουσιαστικά, μπήκε στη συνομιλία η κ. Γάκα. Ήταν σε ανοιχτή ακρόαση η κλήση, απ’ ό,τι κατάλαβα. Λέω: “Έχετε πατήσει να ενεργοποιήσετε;”. “Ναι, είναι νεκρός” (σ.σ. ο απινιδωτής), μου είπαν», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήταν στο κουτί του και το βγάλαμε τώρα, κάτι τέτοιο είπε. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορούμε να τον κάνουμε να δουλέψει, γιατί είχε περάσει αρκετός καιρός», πρόσθεσε και περιέγραψε τις οδηγίες που έδωσε, ενώ παρουσίασε και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο απινιδωτής που πούλησε στο ιατρείο της γιατρού.

Οι δηλώσεις που έκανε:

Αρνείται η γιατρός ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή

Στο μεταξύ, εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων, με τις οποίες θα πέσει φως στις ουσίες που ενδεχομένως είχαν χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη τη μοιραία ημέρα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η προφυλακισμένη γιατρός για τον θάνατο του τραγουδιστή επιμένει πως δεν προχώρησε σε μέθη πριν από την πλασμαφαίρεση.

Η κατηγορούμενη φέρεται να ισχυρίστηκε στην απολογία της ενώπιον του ανακριτή πως δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με όσα έχει καταθέσει η νοσηλεύτρια του ιατρείου, η οποία, μάλιστα, υποστηρίζει πως ζητήθηκε από τη γιατρό να τηρήσουν οι εργαζόμενες κοινή γραμμή στις αναφορές τους για την αλληλουχία των γεγονότων.

Από την πρώτη στιγμή, ο κατηγορούμενος γιατρός κρατά αποστάσεις από όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι στην πορεία θα επέλθει ρήξη στην κοινή, μέχρι τώρα, υπερασπιστική γραμμή του ζευγαριού.

Ο κατηγορούμενος γιατρός, ο οποίος εμφανίζεται να αναγνωρίζει μόνο την ευθύνη του για τη λειτουργία των μηχανημάτων, φέρεται να επιμένει στην αρχική του θέση πως δεν είχε καμία εμπλοκή στον θάνατο του τραγουδιστή και πως του ζητήθηκε να βοηθήσει μετά τις 4 το μεσημέρι, κάτι που έκανε.

Η ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τα αποτελέσματα των ερευνών ενδεχομένως να ανατρέψουν δεδομένα και να δρομολογήσουν εξελίξεις.