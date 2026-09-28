Το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών του ελληνικού FBI ανέλαβε την προανακριτική έρευνα για την πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας σε καφέ – ναργιλεδάδικο στη Νέα Ιωνία.

Αυτό καθώς εντοπίστηκαν ισχυρές ενδείξεις εμπρησμού -με τη μέθοδο της περιέλουσης- έπειτα από την αυτοψία που πραγματοποίησαν ανακριτικοί υπάλληλοι του ΠΣ. Πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος έχει αλλάξει, θα γίνει έρευνα από τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών για το εάν υπάρχει σύνδεση με τη δολοφονία του 37χρονου Αλβανού υδραυλικού τον Φεβρουάριο του 2023.

Ο τωρινός ιδιοκτήτης είναι υπήκοος Συρίας, γεννημένος το 2004, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να δώσει την πρώτη κατάθεσή του στις Αρχές – αν και δύσκολα θα εισφέρει κάτι σημαντικό.

Το γεγονός ότι ανέλαβε την προανακριτική έρευνα το συγκεκριμένο Τμήμα του ελληνικού FBI δείχνει πως υπάρχουν ενδείξεις για «τιμωρητικό» εμπρησμό από κυκλώματα της νύχτας.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο καφέ – ναργιλεδάδικο σχεδόν καθημερινά έμεναν 2-3 άτομα, προκειμένου να το προσέχουν, κάτι που δεν φέρεται να συνέβαινε τις τελευταίες ημέρες.