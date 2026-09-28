Η υπόθεση του 41χρονου Αλβανού, ο οποίος απέδρασε πριν από δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια μεταγωγής του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και παραμένει μέχρι σήμερα ασύλληπτος, έφτασε το πρωί στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Η θέση του στο εδώλιο του Δικαστηρίου παρέμεινε άδεια, με τον ίδιο να εκπροσωπείται από πληρεξούσιους δικηγόρους. Η υπόθεση για την οποία κατηγορείται αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 25χρονου, έξω από καντίνα στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης, αλλά και διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών και κατοχής-μεταφοράς όπλων, στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.

Εκτός από τον παραπάνω βασικό κατηγορούμενο, για την ίδια υπόθεση διώκονται δύο ακόμη συμπατριώτες του που είναι προσωρινά κρατούμενοι.

Η απόδραση είχε γίνει με κινηματογραφικό τρόπο το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου. Ένοπλοι συνεργοί του εμφανίστηκαν έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών με δύο οχήματα και, υπό την απειλή όπλων, κατάφεραν να τον απελευθερώσουν. Λίγο αργότερα, ένα από τα οχήματα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο και τρακαρισμένο, με ένα καλάσνικοφ και πυρομαχικά στο εσωτερικό του, ενώ ένα δεύτερο όχημα βρέθηκε καμένο στην περιοχή της Βόλβης.

Παρά το ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυσε η ΕΛ.ΑΣ., παραμένει μέχρι στιγμής άφαντος ο 41 ετών κατηγορούμενος (κρατείτο στις φυλακές Νιγρίτας απ’ όπου έγινε η μεταγωγή του στο Νοσοκομείο από την εξωτερική φρουρά των φυλακών).

Στο μεταξύ, η διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε με την εκφώνηση της υπόθεσης, αλλά διεκόπη για τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.