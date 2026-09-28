Κάθε στοιχείο που μπορεί να δώσει απαντήσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κάνουν φύλλο και φτερό οι Αρχές με τις έρευνες να συνεχίζονται. Στο «τραπέζι» βρίσκεται η πληροφορία πως ο τραγουδιστής το τελευταίο διάστημα έπαιρνε διουρητικά χάπια, ενώ «σύννεφα» φαίνεται να υπάρχουν στη σχέση των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί και βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Όπως αποκάλυψε το πρωί της Δευτέρας 28/9 ο Γιώργος Λιάγκας κατά τη διάρκεια της εκπομπής του, «Το Πρωινό», ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγαινε για μπάνιο χειμώνα καλοκαίρι στο Καβούρι με έναν φίλο του κολλητό.

Σε φωτογραφία μάλιστα που τραβήχτηκε, ενώ ο τραγουδιστής ήταν μαζί με τον φίλο του, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο φαίνεται πως τα πόδια του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν πολύ πρησμένα. «Δεν ξεχώριζε η γάμπα από τον αστράγαλο», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Όπως δε τόνισε ο παρουσιαστής της εκπομπής, ο τραγουδιστής είχε πει στον φίλο του: «Έχω κατακράτηση υγρών και παίρνω διουρητικά για την κατακράτηση που έχω στα πόδια».

«Την αδειάζει ο άνδρας της», λέει για τη γιατρό ο Σταύρος Μπαλάσκας

Για τη σχέση των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί και βρίσκονται στον Κορυδαλλό μίλησε το πρωί της Δευτέρας 28/9 ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

«Την αδειάζει ο άνδρας της. Αυτή ήθελε να τον δει τουλάχιστον δύο τρεις φορές, αυτός όχι», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα.

Αναφερόμενος, δε, στη δεύτερη συνάντηση που είχε το ζευγάρι στις φυλακές Κορυδαλλού, ο Σταύρος Μπαλάσκας δήλωσε: «Συναντήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου συνήθως συναντιούνται οι κρατούμενοι με τους δικηγόρους τους. Υπήρχε “πάγος” απέναντί της, του μιλούσε δεν την κοιτούσε καν. Φορούσαν φόρμες».

«Φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τα πάνε καλά. Πλέον δεν φαίνεται να την αγαπάει καν. Έχουν όμως ακόμη τον ίδιο δικηγόρο», συμπλήρωσε ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής.