Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής, Στέλιος Κούλογλου, ζητώντας να διωχθούν για κακουργηματικές πράξεις οι υπεύθυνοι για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Πρόκειται, όπως σημειώνεται, για χρήση διαφορετικού λογισμικού από το Predator, το οποίο βρίσκεται ήδη στο «μικροσκόπιο».

Σύμφωνα με τον κ. Κούλογλου, η τηλεφωνική του συσκευή αποδεδειγμένα «μολύνθηκε επιτυχώς με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus στις ή περί τις 21 Οκτωβρίου 2022, καθώς και εκ νέου στις 6 και 7 Μαρτίου 2023», περίοδο που συμμετείχε «ως αναπληρωματικό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης των κατασκοπευτικών λογισμικών Pegasus, Predator και άλλων αντίστοιχων λογισμικών παρακολούθησης».

Σύμφωνα με τον κ. Κούλογλου, η συσκευή του μολύνθηκε σε ημερομηνίες οι οποίες συμπίπτουν χρονικά «με ιδιαίτερα σημαντικές φάσεις των εργασιών της Επιτροπής PEGA, γεγονός που προσδίδει στην παρούσα υπόθεση ιδιαίτερη βαρύτητα και καθιστά αναγκαία την πλήρη διερεύνησή της».

Η μήνυση αφορά τα αδικήματα της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και αδικήματα που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

«Με την εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού Pegasus στη συσκευή μου, οι δράστες επενέβησαν χωρίς δικαίωμα στο πληροφοριακό σύστημα και στα συστήματα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αυτό περιείχε, αποκτώντας γνώση και πρόσβαση στο σύνολο σχεδόν των προσωπικών μου δεδομένων, όπως επικοινωνίες, επαφές, φωτογραφίες, ημερολόγια, έγγραφα, στοιχεία γεωεντοπισμού και λοιπά δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα ή διακινούνταν μέσω της συσκευής. Περαιτέρω, τα δεδομένα αυτά περιλάμβαναν και ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως δεδομένα υγείας, αλλά και δεδομένα που αφορούσαν την επαγγελματική και πολιτική μου δραστηριότητα ως μέλους της Επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παράλληλα, έχοντας τη δυνατότητα να ενεργοποιούν ανά πάσα στιγμή την κάμερα του κινητού μου τηλεφώνου, απέκτησαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν κάθε στιγμή της ιδιωτικής μου ζωής», αναφέρει ο δημοσιογράφος στη μήνυσή του και, μεταξύ άλλων, προσθέτει ότι «η παράνομη αυτή επεξεργασία ήταν αντικειμενικά πρόσφορη να δημιουργήσει κίνδυνο για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 38 Ν. 4624/2019, δεδομένου ότι έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα της συμμετοχής μου στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής PEGA, η οποία είχε ως αποστολή τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης κατασκοπευτικών λογισμικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δυνατότητα πρόσβασης στις επικοινωνίες, στα έγγραφα και στις πληροφορίες που σχετίζονταν με τις εργασίες της Επιτροπής ήταν αντικειμενικά ικανή να επηρεάσει την ανεξάρτητη άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων, την ελεύθερη διερεύνηση υποθέσεων δημοσίου ενδιαφέροντος και, κατ’ επέκταση, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών».

«Αυτοί οι υπεύθυνοι που περιλαμβάνονται στη μήνυση εξετάζονται ποινικά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ελπίζω η ελληνική δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της», υπογράμμισε ο Σ. Κούλογλου, ενώ ο νομικός του παραστάτης, Ζ. Κεσσές, τόνισε ότι η μήνυση αφορά σωρεία κακουργημάτων επισημαίνοντας ότι η ελληνική πολιτεία είναι ανοχύρωτη, καθώς στοχεύονται πρόσωπα και μετά την υπόθεση με το Predator.