Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, επί της οδού Κασταμονής. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 04:30 σε κατάστημα καφέ που βρίσκεται στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας και επεκτάθηκε στους υπόλοιπους ορόφους.

Αποκαλυπτικές της καταστροφής είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν στην πολυκατοικία:

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την Πυροσβεστική, έχουν προκληθεί μεγάλες ζημιές στα μπαλκόνια των υπερκείμενων ορόφων, ενώ σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου κάηκε υπνοδωμάτιο. Λόγω της φωτιάς εκκενώθηκε η πολυκατοικία όπου στεγαζόταν η καφετέρια, ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομάκρυναν έξι ενοίκους από τους παρακείμενους ορόφους.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σημειώνεται ότι η καφετέρια είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου τρία χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο ένας άνδρας έχασε τη ζωή του. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο καφέ με ναργιλέδες είχε βρεθεί ξανά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας τον Φεβρουάριο του 2023, όταν δολοφονήθηκε ένας 37χρονος υδραυλικός με καταγωγή από την Αλβανία. Το θύμα είχε βρεθεί κυριολεκτικά στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή και δέχτηκε πυρά που δεν προορίζονταν για αυτόν, από μέλη της αλβανικής μαφίας που φαίνεται ότι σύχναζαν στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής, θα ενημερωθεί και η ΕΛ.ΑΣ. για τα ευρήματα, προκειμένου να εξεταστεί εάν θα αναλάβει αυτή την προανάκριση.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των κατοίκων της πολυκατοικίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένοικος του κτιρίου ανέφερε ότι ξύπνησε μέσα στη νύχτα, όταν η σύζυγός του τον ειδοποίησε πως το μπαλκόνι είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες. Όπως περιέγραψε, η φωτιά εξαπλώθηκε σε ελάχιστο χρόνο από το ισόγειο προς τους επάνω ορόφους, με τις φλόγες να εισβάλλουν στα διαμερίσματα.

Κάτοικοι κάνουν, επίσης, λόγο για έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Μία γυναίκα ανέφερε ότι άκουσε μια έντονη έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αντίκρισε φλόγες έξω από το παράθυρό της. Μέσα σε περίπου μισή ώρα, όπως είπε, η φωτιά είχε καλύψει σχεδόν ολόκληρο το κτίριο.

Ορισμένοι ένοικοι κατάφεραν να διαφύγουν μόνοι τους από την κεντρική είσοδο, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην ταράτσα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Από εκεί απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια των πυροσβεστών, οι οποίοι τους οδήγησαν με ασφάλεια σε γειτονικά σημεία.