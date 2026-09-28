Ακόμα και τους έμπειρους αξιωματικούς του Τμήματος Ενδοοικογενειακής Βίας του Ηρακλείου Κρήτης συγκλόνισε η υπόθεση, με θύμα μια νεαρή μητέρα από τη Συρία.

Ο σύντροφός της, που δεν είναι ο πατέρας των δύο ανήλικων παιδιών της, δεν δίστασε να τη μαστιγώσει με το καλώδιο της τηλεόρασης, επειδή η ίδια αρνήθηκε να τον ακολουθήσει στην Τύλισο, όπου θα έμεναν σε ένα παράπηγμα.

Μάλιστα, η νεαρή γυναίκα δεν βρήκε λύση ούτε όταν ζήτησε τη βοήθεια των μελών της κοινότητας των συμπατριωτών της, που μένουν στο Ηράκλειο. «Δεν μπορούμε να επέμβουμε», φέρεται να της είπαν οι ίδιοι οι συμπατριώτες της, όπως ανέφερε η καταγγέλλουσα, σύμφωνα με το patris.gr.

Αυτή τη φορά, όπως σημειώνει το δημοσίευμα, ακολούθησε το ένστικτό της και βρήκε τη δύναμη να προχωρήσει σε καταγγελία.

Μαζί της στο αστυνομικό μέγαρο όπου πήγε είχε και τα δύο ανήλικα παιδιά της, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, καθώς και την ανήλικη αδερφή της που φροντίζει.

Τελικά, η λύση, έστω και προσωρινή, βρέθηκε μέσω της Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900 (πανελλαδική υπηρεσία 24ωρης λειτουργίας), προκειμένου να βρεθεί ένας χώρος για να μπορέσει η νεαρή από τη Συρία και τα ανήλικα μέλη της οικογένειάς της να νιώσουν ασφάλεια.

Η λύση βρέθηκε όταν αναζητήθηκε και τελικώς προσφέρθηκε ένα δωμάτιο σε ξενοδοχείο της πόλης.

Εντωμεταξύ, οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον αλλοδαπό σύντροφό της, που την κακοποίησε για ακόμα μια φορά, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Όπως κατήγγειλε η ίδια, ο άνθρωπος αυτός την έχει χτυπήσει πολλές φορές και το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, αφού τη χτύπησε με το καλώδιο της τηλεόρασης, την προειδοποίησε ότι θα τη σκοτώσει, εάν δεν κάνει αυτό που της λέει.

Αξίζει να σημειωθεί πως, την ώρα του σοκαριστικού περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας, τα δύο ανήλικα παιδιά βρίσκονταν στο σχολείο.