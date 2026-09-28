Το ενδιαφέρον της ΕΛ.ΑΣ. έχει προκαλέσει η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας σε καφέ με ναργιλέδες επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία.

Η πυρκαγιά, που μέσα σε μισή ώρα κατέστρεψε το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επεκτάθηκε στην πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές υλικές ζημιές σπίτια και να απεγκλωβιστούν ένοικοι που κινδύνευσαν, έχει μπει στο μικροσκόπιο του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής. Αυτό, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρόκειται για εμπρηστική επίθεση και όχι για ατύχημα.

Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο καφέ με ναργιλέδες είχε βρεθεί ξανά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας τον Φεβρουάριο του 2023, όταν δολοφονήθηκε ένας 37χρονος υδραυλικός με καταγωγή από την Αλβανία. Το θύμα είχε βρεθεί κυριολεκτικά στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή και δέχτηκε πυρά που δεν προορίζονταν για αυτόν, από μέλη της αλβανικής μαφίας που φαίνεται ότι σύχναζαν στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής θα ενημερωθεί και η ΕΛ.ΑΣ. για τα ευρήματα, προκειμένου να εξεταστεί εάν θα αναλάβει αυτή την προανάκριση.

Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει την καφετέρια στις φλόγες – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Η φωτιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σήμανε συναγερμό στις Αρχές. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 04:30 και έχει τεθεί υπό έλεγχο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η καφετέρια όπου ξέσπασε η πυρκαγιά κάηκε ολοσχερώς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την Πυροσβεστική, έχουν προκληθεί μεγάλες ζημιές στα μπαλκόνια των υπερκείμενων ορόφων ενώ σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου κάηκε υπνοδωμάτιο. Λόγω της φωτιάς εκκενώθηκε η πολυκατοικία όπου στεγαζόταν η καφετέρια, ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομάκρυναν έξι ενοίκους από τους παρακείμενους ορόφους.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των κατοίκων της πολυκατοικίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένοικος του κτιρίου ανέφερε ότι ξύπνησε μέσα στη νύχτα όταν η σύζυγός του τον ειδοποίησε πως το μπαλκόνι είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες. Όπως περιέγραψε, η φωτιά εξαπλώθηκε σε ελάχιστο χρόνο από το ισόγειο προς τους επάνω ορόφους, με τις φλόγες να εισβάλλουν στα διαμερίσματα.

Κάτοικοι κάνουν επίσης λόγο για έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Μία γυναίκα ανέφερε ότι άκουσε μια έντονη έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αντίκρισε φλόγες έξω από το παράθυρό της. Μέσα σε περίπου μισή ώρα, όπως είπε, η φωτιά είχε καλύψει σχεδόν ολόκληρο το κτίριο.

Ορισμένοι ένοικοι κατάφεραν να διαφύγουν μόνοι τους από την κεντρική είσοδο, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην ταράτσα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Από εκεί απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια των πυροσβεστών, οι οποίοι τους οδήγησαν με ασφάλεια σε γειτονικά σημεία.