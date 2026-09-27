Στη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στην Περαία τα ξημερώματα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν στο όχημά του.

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν αντικείμενα που περιλαμβάνονταν στον εξοπλισμό του 45χρονου.

Συγκεκριμένα, στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν τρεις ασύρματοι επικοινωνίας, με τον έναν να είναι συντονισμένος σε συχνότητες της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο, καπέλο και κονκάρδες που έφεραν σήματα της Αστυνομίας, καθώς και τέσσερις φάροι με μαγνήτη.

Στον εξοπλισμό που κατασχέθηκε περιλαμβάνονταν ακόμη ζώνη εξάρτησης, θήκη με χειροπέδες, κουκούλα fullface, αλλά και αντίγραφο αντιβαλλιστικού κράνους.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ένα πορτοφόλι, μέσα στο οποίο υπήρχαν κάρτες ιδιωτικού φύλακα που έφεραν τη φωτογραφία του 45χρονου.