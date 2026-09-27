Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε τα α ξημερώματα του Σαββάτου (26/9) στα Χανιά. Ένας οδηγός ο οποίος κινούνταν με αυτοκίνητο στην οδό Κύπρου, προσέκρουσε σε επτά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα, προξενώντας υλικές ζημιές, ενώ στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Λίγες ώρες αργότερα, ένας 21χρονος εμφανίστηκε στο τμήμα τροχαίας Χανίων και δήλωσε στους αστυνομικούς ότι εκείνος προκάλεσε το ατύχημα και τις ζημιές στα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το αλκοτέστ που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης και συνελήφθη.