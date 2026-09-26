Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στην περιοχή της Ομόνοιας, ένας 33χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για πλαστογραφία.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούν στην περιοχή της Ομόνοιας έκριναν ύποπτη την κίνηση του 33χρονου, ο οποίος κινούνταν με μοτοσικλέτα, και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, δύο κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 1.785 ευρώ καθώς και πλήθος κλειδιών.

Σε περαιτέρω έλεγχο των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, τόσο σε οχήματα όσο και σε οικίες του 33χρονου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

485 γραμμ. κοκαΐνης,

1.584 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

102 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

969 γραμμ. MDMA,

3 φαρμακευτικά δισκία,

πλήθος νάιλον συσκευασιών για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

3 οχήματα (2 μοτοσικλέτες και αυτοκίνητο) και

2 έγγραφα, η γνησιότητα των οποίων ελέγχεται

Επιπρόσθετα, κατά την έρευνα σε οικία, εντός αυτής συνελήφθη και 32χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Σημειώνεται ότι μέρος της κατασχεμένης ποσότητας κοκαΐνης εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη κάτω από τον λεβιέ ταχυτήτων του αυτοκινήτου του 33χρονου.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.