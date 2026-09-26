Πρώην συνεργάτιδα των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι εμφάνισαν το σύνδρομο του Θεού, λόγω έπαρσης.

«Η … (56χρονη) ήταν αντιεμβολίστρια. Δεν ήταν υπέρ των εμβολίων, δεν πίστευε. Ας πούμε δεν είχε αφήσει τα παιδιά της να κάνουν εμβόλια. Και η … και ο … ήταν άνθρωποι που είχαν λίγο God Complex Syndrome (σύνδρομο του Θεού). Πίστευαν ότι είναι λίγο οι Θεοί. Είχαν πολύ μεγάλη έπαρση σαν άνθρωποι. Είχαν αυτό το τουπέ, αυτή την αλαζονεία», είπε στο Mega.

Στη συνέχεια, η πρώην συνεργάτιδα είπε για τη γιατρό:

«Η … πρέπει να έχει κάποιο αυτοάνοσο γιατί πήγαινε η ίδια να κάνει αυτές τις θεραπείες στην Ελβετία. Αυτό που είχα δει είναι ότι τα χέρια της, πώς είναι τα δάχτυλα, πώς έχουμε τα κοκκαλάκια έτσι που κλείνουν και πετάγονται. Αυτά είχαν μία… δεν πέταγαν. Δεν ξέρω σε τι φάση ήταν. Αυτά ήταν προφορικές συζητήσεις στα πλαίσια του ότι “το κάνω τόσα χρόνια και τραβιόμουν και έχω πληρώσει έναν σκασμό λεφτά και τώρα το φέρνω στην Ελλάδα”».