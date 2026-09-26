Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου έλαβε ο 40χρονος, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, με επεισοδιακό τρόπο, τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω από το σπίτι 18χρονης στην περιοχή του Μασταμπά.

Η σύλληψή του έγινε την ώρα που, σύμφωνα με τις Αρχές, βρισκόταν έξω από την κατοικία της 18χρονης και προχωρούσε σε άσεμνες και χυδαίες πράξεις. Ο άνδρας είναι αντιμέτωπος με κακουργηματικές και πλημμεληματικές διώξεις, ενώ, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να παρακολουθούσε με εμμονικό τρόπο νεαρές φοιτήτριες, φτάνοντας μέχρι τις μπαλκονόπορτες των σπιτιών τους, αλλά και τα παράθυρα των μπάνιων τους.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του όπου οι αστυνομικοί δεν άργησαν να διαπιστώσουν πως σε σκληρό δίσκο στον υπολογιστή του διατηρούσε τεράστιο όγκο με υλικό παιδικής πορνογραφίας το οποίο «κατέβαζε» μέσω του λεγόμενου «σκοτεινού διαδικτύου» (dark web). Μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομικούς της Ασφάλειας, τα θύματα της παιδεραστίας εμφανίζονται να είναι όλα ιδιαίτερα μικρής ηλικίας και τα βίντεο να προέρχονται όλα από χώρες του εξωτερικού.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να ζητήσει από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή την έκδοση διάταξης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες καταγγελίες σε βάρος του.