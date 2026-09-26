Μια καταγγελία για κακοποίηση γάτας στάθηκε αφορμή για συμπλοκή έξω από μίνι μάρκετ στην περιοχή της Φάμπρικας, στη Μύκονο, το βράδυ της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το Mykonos Live TV, ένας Άγγλος τουρίστας φέρεται να κλώτσησε τη γάτα του ιδιοκτήτη του καταστήματος, προκαλώντας την αντίδραση του ίδιου και ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο. Η αρχική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν παρενέβησαν και φίλοι του τουρίστα.

Το επεισόδιο σημειώθηκε μπροστά σε περαστικούς. Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, μετά την καταγγελλόμενη κλωτσιά προς το ζώο, ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ και παριστάμενοι ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση με τον τουρίστα.

Στη συνέχεια ενεπλάκησαν και άτομα από την παρέα του, με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να πιαστούν στα χέρια. Στο βίντεο που δημοσιοποίησε το Mykonos Live TV καταγράφονται σκηνές της συμπλοκής, με χαστούκια, γροθιές, κλωτσιές και κεφαλοκλειδώματα.

Ύστερα από λίγη ώρα τα πνεύματα ηρέμησαν και ο καυγάς έληξε. Κατά τις πληροφορίες του ίδιου μέσου, δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός. Δεν έχει γίνει γνωστό από τα διαθέσιμα στοιχεία αν κλήθηκε η Αστυνομία, αν υποβλήθηκε καταγγελία για την πράξη σε βάρος της γάτας ή αν το ζώο χρειάστηκε κτηνιατρική φροντίδα.