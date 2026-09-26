Η κατάθεση εργαζόμενης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, έχει ανοίξει νέο κύκλο αντιπαράθεσης γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, υποστηρίζει ότι επιχειρείται να απομακρυνθεί από το κάδρο των ευθυνών ο 58χρονος γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

Πρόκειται για θέση της πλευράς της οικογένειας, την ώρα που η ανάκριση συνεχίζεται και οι δύο γιατροί του ιατρείου, ο Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι.

Οι συνήγοροί τους έχουν αμφισβητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας και έχουν δηλώσει ότι θα προσβάλουν τα εντάλματα προσωρινής κράτησης.

Η διαφωνία για το κρίσιμο χρονικό διάστημα

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ακριβής ακολουθία των γεγονότων μέσα στο ιατρείο: πότε επιδεινώθηκε η κατάσταση του τραγουδιστή, ποιοι το αντιλήφθηκαν, ποιες ενέργειες έγιναν και πότε ζητήθηκε βοήθεια από το ΕΚΑΒ. Η υπεράσπιση θεωρεί σημαντική την κατάθεση της γραμματέως, την οποία ζήτησε να εξετάσει ο ανακριτής, ενώ ο Λυκούδης αμφισβητεί την εκδοχή ότι ο Θεοδωρόπουλος κοιμόταν σε κοινόχρηστο χώρο και στη συνέχεια εξέτασε άλλον ασθενή, χωρίς να έχει αντιληφθεί την ανακοπή. Η κατάθεση και οι ισχυρισμοί των δύο πλευρών αξιολογούνται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας.

Μιλώντας στο MEGA, ο δικηγόρος της οικογένειας διατύπωσε ως εξής τις αντιρρήσεις του:

«Είμαι απόλυτα βέβαιος γι’ αυτό. Και η προχθεσινή κατάθεση συσχετίζεται με αυτή τη στρατηγική. Μια στρατηγική που θέλει να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών τον 58χρονο γιατρό. Δεν μπορώ να φανταστώ, ούτε και κανένας Έλληνας, ότι σε ιατρείο που βρίσκεται σε ανακοπή ένας ασθενής, κάθεται και κοιμάται αμέριμνος στον καναπέ, στον κοινόχρηστο χώρο, και όταν ξυπνάει πάει και εξετάζει έναν άλλο ασθενή. Μιλάμε για το 45λεπτο που ο Γιώργος βρίσκεται σε ανακοπή. Γίνονται τηλεφωνήματα σε αναισθησιολόγους, στους προμηθευτές του απινιδωτή και ο προϊστάμενος γιατρός δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά».

Το ερώτημα για τις κλήσεις προς αναισθησιολόγο και προμηθευτή απινιδωτή προκύπτει και από όσα φέρεται να κατέθεσε νοσηλεύτρια του ιατρείου. Η ίδια έχει μιλήσει για τηλεφωνικές επικοινωνίες κατά το διάστημα που εξετάζεται, ενώ δημοσιεύματα καταγράφουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε καταθέσεις εργαζομένων σχετικά με την ώρα άφιξης του Μαζωνάκη και όσα ακολούθησαν.

Οι επικοινωνίες και τα ψηφιακά στοιχεία

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά πλέον η εξέταση των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, ο ανακριτής έχει ζητήσει την άρση του απορρήτου για τους δύο κατηγορουμένους και για πρόσωπα που ενδέχεται να επικοινώνησαν μαζί τους κατά το κρίσιμο διάστημα. Το ζητούμενο είναι να αποτυπωθούν οι ώρες, η διάρκεια και η σειρά των κλήσεων και να συγκριθούν με τις μαρτυρικές καταθέσεις και τα δεδομένα των συσκευών. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η σχετική δικαστική απόφαση αναμενόταν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Επομένως, τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί ως ολοκληρωμένο εύρημα.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης χαρακτήρισε την εξέταση των επικοινωνιών ένα ακόμη βήμα της έρευνας:

«Είναι μια ανακριτική πράξη από τις πολλές που έχουν να γίνουν ακόμη. Νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει αρκετά, γιατί θα δείξει ποιος τηλεφώνησε σε ποιον, τη διάρκεια της κλήσης και άλλα στοιχεία. Θα μας δώσει έναν σημαντικό αριθμό πληροφοριών».

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης οι ιατρικές συσκευές του χώρου. Στο σκεπτικό της προσωρινής κράτησης, όπως έχει δημοσιοποιηθεί, αποδίδεται σημασία στις προειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, στον χρόνο κλήσης του ΕΚΑΒ και στις δυνατότητες παροχής βοήθειας στον τραγουδιστή. Πρόκειται για στοιχεία που αξιολογήθηκαν κατά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση, ενώ η υπεράσπιση των γιατρών αμφισβητεί τις κατηγορίες.

Οι τρεις πηγές της έρευνας

Ο δικηγόρος της οικογένειας περιέγραψε τρεις κατηγορίες πληροφοριών -τις απολογίες των κατηγορουμένων, τα ηλεκτρονικά και ιατρικά δεδομένα, και τις καταθέσεις των εργαζομένων- επιμένοντας ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί τι συνέβη στο κρίσιμο δίωρο:

«Ο 58χρονος, εάν δεν είχε καμία εμπλοκή, δεν θα ήταν προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό. Οι πηγές των πληροφοριών που έχουμε σε αυτή την υπόθεση είναι τρεις: πρώτον, οι κατηγορούμενοι. Για τους κατηγορούμενους δεν έχω την απαίτηση να πουν την αλήθεια, γιατί ο κάθε κατηγορούμενος θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, μπορεί να πει ψέματα. Μια δεύτερη πηγή είναι τα μηχανήματα. Δηλαδή τα τηλέφωνα, οι ιατρικές συσκευές και ό,τι ηλεκτρονικό μέσο έχει κατασχεθεί. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί πολλές πληροφορίες και θα δώσουν αρκετές ακόμη, θα μιλήσουν τα μηχανήματα. Μια τρίτη πηγή πληροφοριών είναι οι εργαζόμενες, που δεν έχουν πει την αλήθεια μέχρι τώρα. Στις καταθέσεις τους έχουν πει ψέματα τόσο ως προς τον χρόνο άφιξης του Γιώργου στο ιατρείο όσο και σε ένα σωρό άλλα ψέματα. Έχω κάνει έκκληση, λοιπόν, να πουν την αλήθεια για να μάθουμε τι έγινε αυτό το κρίσιμο δίωρο».

Οι αναφορές του σε ψευδείς καταθέσεις αποτελούν καταγγελίες του δικηγόρου και όχι διαπιστωμένο αποτέλεσμα της ανάκρισης. Αντίστοιχα, η προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών δεν συνιστά κρίση ενοχής. Η υπόθεση έχει απασχολήσει και διεθνή μέσα, τα οποία καταγράφουν ότι, πέρα από τις καταθέσεις, εξετάζονται οι συνθήκες της πλασμαφαίρεσης και αναμένονται περαιτέρω εργαστηριακά αποτελέσματα για τη διερεύνηση του θανάτου.

Ο Λυκούδης διευκρίνισε, τέλος, ότι η δική του προτεραιότητα είναι η υπόθεση θανάτου του Μαζωνάκη, διαχωρίζοντάς την από άλλες καταγγελίες για τη λειτουργία του ιατρείου:

«Είμαι προσανατολισμένος σε ό,τι αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι άλλες οι αρχές αρμόδιες που θα πρέπει να αναζητήσουν ευθύνες για άλλα περιστατικά και βεβαίως ξεχωριστές δικογραφίες, εάν γίνουν».