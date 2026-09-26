Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, προκύπτουν από καταθέσεις, ενώ παράλληλα ερευνώνται τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Οι μαρτυρίες εστιάζουν στο χρονικό της παρουσίας του τραγουδιστή στο ιατρείο και στον απινιδωτή που δεν λειτούργησε όταν επιχειρήθηκε η χρήση του. Πρόκειται για στοιχεία και ισχυρισμούς που αξιολογούνται στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί η βαρύτητα καθενός στις συνθήκες του θανάτου του.

Τι γνωρίζουμε για τα φάρμακα

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μέθη κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις συνομιλίες του προσωπικού τέθηκε ζήτημα χορήγησης μιδαζολάμης και αναζήτησης του αντιδότου της, της φλουμαζενίλης, που κυκλοφορεί ως Anexate. Σε άλλη μαρτυρία γίνεται αναφορά στην προποφόλη. Οι αναφορές αυτές δεν αποδεικνύουν ότι χορηγήθηκαν και οι δύο κατασταλτικές ουσίες, ούτε προσδιορίζουν με βεβαιότητα τις δόσεις και τον χρόνο χορήγησης. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται για να αποσαφηνίσουν αυτό το κρίσιμο σκέλος της υπόθεσης.

Η φλουμαζενίλη χρησιμοποιείται για την αναστροφή της δράσης βενζοδιαζεπινών, όπως η μιδαζολάμη, αλλά δεν αποτελεί αντίδοτο της προποφόλης. Επομένως, η συζήτηση για «αντίδοτο» δεν αρκεί από μόνη της για να αποδείξει ποιο φάρμακο είχε λάβει ο Μαζωνάκης. Ο χαρακτηρισμός «κοκτέιλ θανάτου» προεξοφλεί τόσο συνδυασμένη χορήγηση όσο και αιτιώδη σύνδεση με τον θάνατο, ζητήματα που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η κατάθεση της νοσηλεύτριας και ο απινιδωτής

Η νοσηλεύτρια του ιατρείου φέρεται να κατέθεσε ότι έφτασε στις 15.00 και βρήκε ήδη εκεί τον Μαζωνάκη. Όπως είπε στον ανακριτή, στην αρχική της κατάθεση είχε αναφέρει ως ώρα άφιξής του τις 15.30, επειδή αυτή ήταν η οδηγία που είχε λάβει από τη γιατρό. Η ίδια τοποθέτησε μετά τις 16.00 την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με αναισθησιολόγο και αμέσως έπειτα την κλήση στον προμηθευτή του απινιδωτή, προκειμένου να διαπιστωθεί γιατί η συσκευή δεν λειτουργούσε.

Ο προμηθευτής υποστήριξε ότι ο απινιδωτής, που είχε αγοραστεί το 2022, βρισκόταν ακόμη στο κουτί του χωρίς τοποθετημένη μπαταρία. Κατά την περιγραφή του, η μπαταρία είχε αποφορτιστεί και ο ίδιος προσπαθούσε τηλεφωνικά να βοηθήσει όταν του ανέφεραν ότι η συσκευή δεν ενεργοποιούνταν. Αυτή είναι η δική του εκδοχή για την κατάσταση του εξοπλισμού. Το τι ακριβώς συνέβη κατά την προσπάθεια παροχής βοήθειας και αν η λειτουργία του απινιδωτή θα μπορούσε να επηρεάσει την έκβαση απαιτούν τεκμηρίωση από την έρευνα.

Το μήνυμα του υπνοθεραπευτή

Στην υπόθεση περιλαμβάνεται και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού. Ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή στις 7 Σεπτεμβρίου και ότι, ενόψει νέου ραντεβού, έστειλε στη γιατρό Ιωάννα Γάκα μήνυμα με τη φράση «θα τον στριμώξω». Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στις επικοινωνίες για τις θεραπείες και το κόστος τους. Το μήνυμα εξετάζεται ως μέρος του χρονικού των επαφών που προηγήθηκαν· από τη φράση και μόνο δεν μπορεί να συναχθεί τι εννοούσε ο αποστολέας της ή να συνδεθεί με όσα ακολούθησαν στο ιατρείο.

Έλεγχος και στα οικονομικά του ιατρείου

Παράλληλα, οι Αρχές φέρονται να εξετάζουν τα έσοδα και τα φορολογικά στοιχεία των γιατρών. Οι χρεώσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνουν 6.000 ευρώ για πλασμαφαίρεση και μικρότερα, αλλά επίσης υψηλά, ποσά για άλλες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ποσά που εντοπίζονται στα δηλωμένα οικονομικά στοιχεία είναι χαμηλότερα από εκείνα που εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να έχουν εισπραχθεί, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό μέσω εταιρειών. Δεν έχει προσδιοριστεί επισήμως το ύψος τυχόν αδήλωτων εσόδων και η αναφορά σε «εκατομμύρια» δεν αποτελεί διαπιστωμένο εύρημα της έρευνας.