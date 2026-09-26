Ένοπλη επίθεση σε καφετέρια στην οδό Αγορακρίτου 32, κοντά στην πλατεία Αττικής, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα κορίτσι δέκα ετών.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23.50 το βράδυ της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, όταν αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες πέρασε μπροστά από το κατάστημα και οι δράστες άνοιξαν πυρ προς την πρόσοψή του.

Το όχημα απομακρύνθηκε αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ενώ αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή και άρχισαν να εξετάζουν τους κάλυκες που βρέθηκαν στην άσφαλτο.

Εκτός κινδύνου η 10χρονη

Το κορίτσι τραυματίστηκε ελαφρά στην αριστερή γάμπα και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Η μητέρα του το μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου εξετάστηκε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται αστυνομικές πληροφορίες, πρόκειται για την κόρη του ιδιοκτήτη της καφετέριας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στο κατάστημα περίπου δέκα άνθρωποι. Δεν έχει αποσαφηνιστεί δημοσίως αν το τραύμα του παιδιού προκλήθηκε από βολίδα ή από θραύσμα αναφέρει το ertnews.gr.

Καμένο αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο

Λίγη ώρα μετά την επίθεση εντοπίστηκε καμένο στον Ασπρόπυργο αυτοκίνητο που, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για τη διαφυγή τους. Η σύνδεσή του με τους πυροβολισμούς εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία από το σημείο της επίθεσης και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσε να καταγράψει την προσέγγιση του οχήματος ή τη διαδρομή που ακολούθησε φεύγοντας από την Αγορακρίτου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον ελληνικό Τύπο, οι πυροβολισμοί έγιναν με υποπολυβόλο. Οι Αρχές εξετάζουν τα ευρήματα στον χώρο και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους τέσσερις επιβαίνοντες, καθώς και να εξακριβώσουν ποιος ήταν ο στόχος τους. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κίνητρο ούτε έχει γίνει γνωστό αν υπήρχε συγκεκριμένο πρόσωπο μέσα στην καφετέρια εναντίον του οποίου στράφηκε η επίθεση.