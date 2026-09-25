Το περιβάλλον του υπνοθεραπευτή του Γιώργου Μαζωνάκη παραχώρησε δηλώσεις μετά την κατάθεση του άνδρα στον ανακριτή.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν, ο υπνοθεραπευτής είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, καθώς αρκετοί τού επιρρίπτουν ευθύνες, παρότι ο ίδιος δεν φταίει σε κάτι.

«Ο Νάσος είναι ράκος, έχει χάσει πελάτες και τον φωνάζουν δολοφόνο στον δρόμο, ενώ ο ίδιος δεν φταίει σε τίποτα. Εμείς ξέρουμε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εντοπίσει τον υπνοθεραπευτή στο TikTok. Επικοινώνησε με τη μάνατζέρ του και της ζήτησε να βρει τον υπνοθεραπευτή και να του ζητήσει συνάντηση», είπε το περιβάλλον του υπνοθεραπευτή, σύμφωνα με τις «Αποκαλύψεις».

Για τη γνωριμία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, υποστήριξε το περιβάλλον του υπνοθεραπευτή:

«Πράγματι, έγινε η επικοινωνία, όμως ο Νάσος ήταν διστακτικός και δεν ήθελε να αναλάβει τον Μαζωνάκη, γιατί είχε διαβάσει στο διαδίκτυο για το παρελθόν του, ήταν πολύ διστακτικός. Τελικά, η συνάντηση έγινε και το ραντεβού προγραμματίστηκε για τις 17:00 σε μαγαζί στο Ψυχικό και η συνάντησή τους διήρκεσε περίπου 2 ώρες. Εμείς ξέρουμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης τού είχε πει ότι γνώριζε την κατηγορούμενη γιατρό, γιατί στο παρελθόν είχε κάνει ήδη μία υδροθεραπεία στο ιατρείο της. Εκείνο το βράδυ βρέθηκαν σε εστιατόριο και στην αρχή ήταν και άλλα πρόσωπα μπροστά, όμως τελικά έμειναν οι δυο τους. Τον Γιώργο τον είδε καλά εκείνο το βράδυ. Έδωσαν τα χέρια και συμφώνησαν να κάνει υπνοθεραπεία, για την οποία θα πλήρωνε 200 ευρώ».

Για τη γνωριμία με τη γιατρό που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του καλλιτέχνη:

«Ο Νάσος βρισκόταν σε νησί και ήρθε στην Αθήνα το 2012, γιατί χώρισε από μια μεγάλη σχέση που είχε και τότε ήταν που άνοιξε το γραφείο. Επειδή ήταν γνωστός για τη δουλειά του κυρίως στο διαδίκτυο, η γιατρός τον είχε προσεγγίσει τότε για να κάνει η ίδια υπνοθεραπεία και έτσι γνωρίστηκαν πρώτη φορά. Μετά από κάποιες συνεδρίες υπνοθεραπείας που έκανε η ίδια, του πρότεινε να συνεργαστούν και μάλιστα του παραχώρησε ένα δωμάτιο στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ώστε να κάνει εκεί τις συνεδρίες υπνοθεραπείας σε πολλούς πελάτες της».