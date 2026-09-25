Στη δημοσιότητα δόθηκε το περιεχόμενο και άλλων SMS που φέρεται να αντάλλαξαν ο υπνοθεραπευτής του Γιώργου Μαζωνάκη με τη γιατρό του Κολωνακίου, η οποία προφυλακίστηκε για τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Στα μηνύματα, η γιατρός ενημέρωνε τον υπνοθεραπευτή ότι ο τραγουδιστής δεν ήθελε να πληρώσει υπέρογκα ποσά για τις θεραπείες, με τον δεύτερο να απαντά ότι θα τον πάει στην Κηφισιά και θα τον στριμώξει.

«Έχει κλειστεί Δευτέρα για Τετάρτη. Μάλιστα, αρχίσαμε. Αύριο θα τον φέρω στην Κηφισιά για να τον στριμώξω», έγραφε το μήνυμα του υπνοθεραπευτή προς τη γιατρό, σύμφωνα με το OPEN.

Στη συνέχεια, όσο ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και η γιατρός ζητούσε βοήθεια από τον υπνοθεραπευτή, του έγραψε, μεταξύ άλλων:

«Πώς πάμε; Προχθές μού είπε ότι παίρνει διουρητικά, γιατί έχει κατακράτηση υγρών και ρίχνουν την πίεση. Αλλά δεν ξέρω αν έχει πάρει κάτι άλλο».

Ύστερα, προς το τέλος της επικοινωνίας τους και εφόσον κλήθηκε το ΕΚΑΒ στο Κολωνάκι, ο υπνοθεραπευτής έγραψε στη γιατρό, σύμφωνα με το OPEN: «Αντιλαμβάνονται ότι ζεις έναν εφιάλτη. Όταν μπορέσεις, πάρε με».

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