Στο στόχαστρο επιτήδειων βρέθηκε μία 84χρονη σε χωριό του Δήμου Δομοκού στη Φθιώτιδα, η οποία έχασε 20.000 ευρώ μετά από τηλεφωνική απάτη. Οι δράστες κατάφεραν να την πείσουν ότι συνομιλούσε με υπάλληλο του λογιστή της και επικαλούμενοι οικονομικές εκκρεμότητες, την έπεισαν να παραδώσει τις οικονομίες της.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport στη Στερεά Ελλάδα

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, όταν η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα. Ο δράστης παρουσιάστηκε ως συνεργάτης του λογιστή της και χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα σχετικά με οικονομικές υποχρεώσεις, κατάφερε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η γυναίκα έπρεπε να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες.

Η σακούλα με τα 20.000 ευρώ

Υπό την καθοδήγηση του αγνώστου, η 84χρονη συγκέντρωσε τα χρήματα που κρατούσε στο σπίτι της. Το συνολικό ποσό ανερχόταν σε 20.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, έβαλε τις οικονομίες της σε μία νάιλον σακούλα και όπως της υπέδειξαν τηλεφωνικά, την άφησε σε εξωτερικό σημείο κοντά στην κατοικία της.

Οι δράστες φαίνεται πως βρίσκονταν σε αναμονή στην περιοχή και μόλις η σακούλα τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, την πήραν και απομακρύνθηκαν. Η παραλαβή έγινε χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από την ηλικιωμένη.

Κατήγγειλε την απάτη στην Αστυνομία

Η 84χρονη αντιλήφθηκε λίγο αργότερα ότι είχε εξαπατηθεί. Το ίδιο απόγευμα απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού και κατήγγειλε το περιστατικό.

Την προανάκριση και τις έρευνες για την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δομοκού, με στόχο να εξακριβώσουν την ταυτότητα των δραστών και να προχωρήσουν στον εντοπισμό τους.

Το περιστατικό αποτελεί μία ακόμη υπόθεση τηλεφωνικής εξαπάτησης που καταγράφεται στη Φθιώτιδα, ενώ αντίστοιχα περιστατικά σημειώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Το «φαινόμενο» είναι Πανελλαδικό και οι δράστες χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα προκειμένου να πείσουν κυρίως ηλικιωμένους να τους παραδώσουν χρήματα.

Οι πολίτες, και ιδιαίτερα τα άτομα τρίτης ηλικίας, καλούνται να αντιμετωπίζουν με μεγάλη επιφύλαξη τηλεφωνήματα από αγνώστους που ζητούν χρήματα επικαλούμενοι γιατρούς, δικηγόρους, λογιστές ή υποτιθέμενα ατυχήματα συγγενικών προσώπων.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, είναι σημαντικό να διασταυρώνονται άμεσα οι πληροφορίες, με απευθείας επικοινωνία με τους οικείους ή με την Αστυνομία, πριν δοθούν χρήματα ή ακολουθηθούν οδηγίες αγνώστων.