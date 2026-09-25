Αλλάζει η γραμμή που ακολουθούν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο άνδρας θα ζητήσει να αφεθεί ελεύθερος με βραχιολάκι.

Ο συνήγορος των δύο κατηγορουμένων ανέφερε ότι δεν θα προσφύγουν κατά της προφυλάκισής τους, καθώς θεωρούν ότι δεν έχουν προστεθεί όλα τα στοιχεία στη δικογραφία, όπως τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ή οι άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου. Καθώς εκτιμούν ότι τα νέα στοιχεία αποδεικνύουν πως δεν υπάρχει εμπλοκή τους στον θάνατο του τραγουδιστή, θα περιμένουν να περιληφθούν στη δικογραφία.

Ο Νίκος Αγαπηνός δήλωσε στο OPEN:

«Η πλευρά των υπερασπιστών, μετά τα συντριπτικά στοιχεία που κατατίθενται καθημερινά υπέρ του γιατρού και τα οποία δείχνουν την πλήρη αποστασιοποίησή του από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, προσανατολίζεται να αναμείνει την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης του αποδεικτικού υλικού και, γύρω στις 20/10, να καταθέσει στον ανακριτή αίτηση αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με ηλεκτρονική επιτήρηση. Δεν θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος ούτε για τον γιατρό ούτε για την κυρία… Επιλογή της υπεράσπισης, σε συνεννόηση με τους εντολείς».