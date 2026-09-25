«Φως» στις επικοινωνίες των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου που έχει ζητήσει ο 32ος ανακριτής ο οποίος χειρίζεται την έρευνα.

Οι μαρτυρίες των προσώπων που περνούν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου προσθέτουν και νέα κομμάτια στο παζλ, καθώς υπάρχουν αναφορές για επικοινωνίες που προηγήθηκαν ή και ακολούθησαν του μοιραίου ραντεβού του τραγουδιστή στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Έτσι, ο αρμόδιος ανακριτής ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων σε μια προσπάθεια να αποτυπωθούν και στη δικογραφία οι ακριβείς ώρες και η διάρκεια τηλεφωνημάτων αλλά και μηνυμάτων που εμφανίζονται να έχουν ανταλλάξει. Το βούλευμα του αρμόδιου Συμβουλίου αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και εκτιμάται πως θα δρομολογήσει εξελίξεις.

Οι δύο γιατροί φαίνεται πως κρατούν στάση αναμονής για τα αποτελέσματα των ερευνών που είναι σε εξέλιξη και για τον λόγο αυτό πληροφορίες αναφέρουν πως δεν θα καταθέσουν προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής τους κράτησης, σε αυτή τη φάση.

Η προθεσμία να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών εκπνέει σήμερα. Ωστόσο, η υπεράσπισή τους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έκανε κάποια κίνηση, καθώς περιμένει να προχωρήσει η ανάκριση με νέο αποδεικτικό υλικό.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης του ιατρού με ηλεκτρονική κατ’ οίκον επιτήρηση.