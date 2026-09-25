Απρόσμενη τροπή πήρε η αναγγελία απόλυσης σε επιχείρηση των Τρικάλων, καθώς ένας υπάλληλος φέρεται να χτύπησε τον εργοδότη του.

Το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ, όταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ενημέρωσε τον υπάλληλό του ότι η συνεργασία τους δεν θα συνεχιστεί.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα trikalafocus.gr, ο υπάλληλος αντέδρασε έντονα και, σύμφωνα με την καταγγελία, επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη και τον χτύπησε με τρεις γροθιές.

Στη συνέχεια, ο εργοδότης υπέβαλε μήνυση σε βάρος του υπαλλήλου, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.