Για τις αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, εν αναμονή και των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, μίλησε ο ιατροδικαστής και πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων.

Με αφορμή την κατάθεση νοσηλεύτριας, σχετικά με τη χορήγηση προποφόλης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη, έχουν προκύψει ερωτήματα για την εν λόγω ουσία, η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη στα χέρια μη ειδικών.

Όπως είπε ο κ. Λέων, στην εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και Πάλι», «να διευκρινίσουμε ότι η προποφόλη δεν έχει αντίδοτο. Άρα κάτι έχει μπερδευτεί με τις ουσίες. Τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω. Αυτό που πρέπει να κάνουν άνθρωποι, οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση κατά τη γνώμη μου, είναι να θυμηθούν ακριβώς, πριν έρθουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και τους διαψεύσουν».

«Η προποφόλη είναι μία ουσία, η οποία όντως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αναισθησίας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Μάλιστα, αν δούμε το φύλλο οδηγιών του φαρμάκου, όχι απαιτεί συνεχή παρακολούθηση μόνο του καρδιακού και του αναπνευστικού συστήματος του ασθενούς, αλλά προϋποθέτει ότι ένας γιατρός κάνει την αναισθησία. Το γράφει ξεκάθαρα το φύλλο οδηγιών» σημείωσε ο ιατροδικαστής και συνέχισε:

«Ένας γιατρός κάνει την αναισθησία και άλλος γιατρός πρέπει να είναι για την επεμβατική ή για την όποια ιατρική πράξη κάνει εκείνη την ώρα στον ασθενή. Εδώ, επίσης, πρέπει να πούμε το εξής: Εάν ένας άνθρωπος είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, εντελώς άσχετος με την ιατρική, δεν γνωρίζει ότι η προποφόλη μπορεί να μπλοκάρει το κέντρο της αναπνοής και αυτό που ουσιαστικά θα πρέπει να κάνεις είναι, εάν δεις ότι έχεις πρόβλημα και πέφτει το οξυγόνο –αν το παρακολουθείς βέβαια–, άμεσα να χορηγήσεις οξυγόνο και μάλιστα είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για να μπορείς να χορηγήσεις προποφόλη το να έχεις αντίστοιχη εγκατάσταση για χορήγηση οξυγόνου, καθώς είναι το μόνο που μπορεί να σώσει έναν ασθενή από μία τέτοια παρενέργεια της προποφόλης και ούτε απινιδωτής χρειάζεται εκείνη την ώρα, τουλάχιστον εκείνη τη χρονική στιγμή. Ούτε φυσικά κανένα αντίδοτο, γιατί δεν υπάρχει αντίδοτο και ακόμα και στο Chat GPT να ρωτήσεις θα στο πει ξεκάθαρα».

«Στα χέρια ενός αναισθησιολόγου η προποφόλη είναι ένα φάρμακο αναισθησίας. Στα χέρια οποιουδήποτε άλλου, μη ειδικού, είναι ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να σκοτώσει. Δηλαδή, εάν είσαι γιατρός και πας να χορηγήσεις προποφόλη, ποιο είναι το θέμα; Ότι το γνωρίζει κιόλας ότι η προποφόλη μπορεί να σκοτώσει. Δηλαδή, όλοι οι πολίτες δεν ξέρουν καν το όνομα αυτής της ουσίας. Ένας γιατρός όμως, ένας γιατρός γνωρίζει επακριβώς. Κι αν δεν γνωρίζει, αυτό το σκεύασμα που έχει στο ιατρείο του, έχει ένα φύλλο οδηγιών, ένα χαρτάκι με οδηγίες. Πράγματι, κανονικά αυτές οι ουσίες (σ.σ. προποφόλη και μιδαζολάμη), νόμιμα ή όχι θα σας το πουν οι δικηγόροι. Εγώ σας λέω κανονικά με την έννοια της επιστήμης δεν πρέπει να υπάρχουν σε ένα ιατρείο» τόνισε ακόμα.

Στο ερώτημα γιατί δόθηκε ουσία σε αυτή την περίπτωση, ενώ κανονικά δεν γίνεται βάσει πρωτοκόλλου, ο Γρηγόρης Λέων ανέφερε:

«Όποιος γιατρός λέει τέτοια σε μια υπόθεση, το μόνο που μπορώ να σχολιάσω είναι ότι υπάρχει μια τρικυμία εν κρανίω, για να μην πω τίποτα άλλο. Μία νοσηλεύτρια, έχει όσες γνώσεις τις επιτρέπουν, τέλος πάντων, να εκφράσει. Γιατί, ξαναλέω, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να θυμηθούν καλά το τι γίνεται. Πρέπει να πω, επίσης, ότι είτε μιλάμε για προποφόλη είτε μιλάμε για μιδαζολάμη, είτε όλες αυτές οι ουσίες που έχουν ακουστεί κατά το τελευταίο διάστημα. Θα πρέπει να θυμηθούν καλά τι απ’ όλα, γιατί θα συγκριθεί με τις τοξικολογικές εξετάσεις, εφόσον έχουν χορηγηθεί και εκεί θα πιστοποιηθούν όλες αυτές. Εάν έχουν χορηγηθεί και επίσης ποια από όλες τελικά ή αν δόθηκαν και όλες. Καταλαβαίνετε ότι πάμε ακόμα χειρότερα, αλλά ήδη με το με το ποια είναι η ουσία θα πρέπει να το θυμηθούν για να μπορέσουν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα πριν έρθουν τοξικολογικές εξετάσεις. Εάν έρθουν τοξικολογικές, έτσι κι αλλιώς θα φανεί ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Γιατί οι τοξικολογικές είναι κομπιούτερ, δεν μπαίνει κανένα ανθρώπινο χέρι, είναι επεξεργασία μηχανήματος, δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος, δε σου λέει κανείς τι θα πεις, δε σου λέει κανείς, δεν σου υποβάλλει αν θα πεις το ένα ή το άλλο. Οπότε εκεί θα είναι η σκληρή αλήθεια για όλους».

«Κοιτάξτε, αν δεν ήταν τραγική η ιστορία και τραγική η κατάληξη του Μαζωνάκη, θα μπορούσαμε να κάνουμε επί μέρες συζητήσεις για το τι πήγε σωστά. Να βρούμε ένα πράγμα που πήγε σωστά. Επειδή όμως είναι τραγική η ιστορία, παραμένουμε όλοι μας σοβαροί γιατί αυτά τα πράγματα που ακούμε δεν υπάρχουν στην ιατρική επιστήμη. Δηλαδή είτε ρωτήσετε οι ιατροδικαστή, είτε ρωτήσετε αναισθησιολόγο, είτε ρωτήστε τον τελευταίο αγροτικό γιατρό αυτή τη στιγμή που υπηρετεί δεν ξέρω πού, θα σας πει ότι αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν στην ιατρική επιστήμη», σχολίασε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, «ή έφυγε ή έφυγε από το συνδυασμό όλων των άστοχων ενεργειών. Δηλαδή να σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Έστω ότι μια υπόθεση κάνουμε, έχει χορηγηθεί προποφόλη. Έχουμε αρχίσει και έχουμε πτώση της του οξυγόνου και δεν χορηγούμε οξυγόνο. Αυτός ο άνθρωπος ουσιαστικά στερείται οξυγόνο εκείνη την ώρα. Μπορεί να ισχαιμήσει το πιο το κάθε ζωτικό του όργανο. Το πιο ζωτικό όργανο, όπως γνωρίζετε είναι η καρδιά. Μπορεί να κάνει μια ισχαιμία της καρδιάς. Με το που θα αρχίσει μια ισχαιμία της καρδιάς, θα αρχίσει και ένα πνευμονικό οίδημα. Θα επιδεινώνεται η οξυγόνωσή του. Εκεί μετά θα θέλει άλλη αντιμετώπιση. Από μόνο του το μηχάνημα από μόνο του και μάλιστα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει αναφερθεί αυτός ο ανώτερος υποκλυσμός του εντέρου, σημαίνει ότι έχω έναν αφυδατωμένο ασθενή. Σημαίνει ότι πιθανά έχω χαμηλές πιέσεις έτσι κι αλλιώς. Και μόλις τον βάζω σε ένα μηχάνημα χάνει εκ νέου την πίεση, δηλαδή κάνει υπόταση. Είναι μία από τις επιπλοκές. Εκείνη την ώρα, αν δεν παρακολουθώ τον ασθενή, τα ζωτικά του σημεία το γνωρίζω αυτό; Ακούω στη δημόσια συζήτηση έγινε η ανακοπή και δεν το αντιμετώπισε. Μα η ανακοπή πριν γίνει σου δίνει σημεία, σου δίνει σημάδια, σου δίνει συμπτώματα. Πρέπει να τα να τα διακρίνεις. Όταν συζητάμε για το αν ουσιαστικά ο απινιδωτής είχε μπαταρία, καταλαβαίνετε ότι όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε τουλάχιστον σε δεύτερη μοίρα, αν όχι παραλείψει. Να το πούμε πάλι απλοϊκά. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου, τι του λες; Κάνε ένα γύρο, τρέξε γύρω από το ΟΑΚΑ ή πήγαινε σε ένα νοσοκομείο. Ακριβώς το ίδιο είναι, να ξέρετε».