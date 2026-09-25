Συνελήφθη ο 36χρονος Τούρκος μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα στην απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι τόσο ο ίδιος όσο και ο 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο (12/9) για διακίνηση βαρέος οπλισμού.

Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο δημοσιεύτηκε χθες, Πέμπτη 24/9 αποφασίστηκε να προφυλακιστεί και έτσι μετά την κινητοποίηση της Αστυνομίας, εντοπίστηκε και συνελήφθη εκτός νομού Θεσσαλονίκης.

Παραμένει άφαντος ο 30χρονος που ήταν μαζί του

Ο 30χρονος Έλληνας συνεχίζει να αναζητείται.

Όπως επισημαίνει το ERTnews αστυνομικοί του ελληνικού FBI τούς εντόπισαν να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία και σακούλα, όπου, μεταξύ άλλων, υπήρχαν ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα, που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή κι ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi.

Και τα δύο όπλα είχαν παραλήπτες, σύμφωνα με την ομολογία του ενός, μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Ντάλτον.