Κάθε στοιχείο που μπορεί να δώσει απαντήσεις για το τι συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη διερευνούν οι Αρχές, ενώ ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε χθες, Πέμπτη (24/09), η νοσηλεύτρια του ιατρείου της Καρνεάδου.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε το πρωί της Παρασκευής 25/9 στο MEGA και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», τονίζοντας πως μέρα με τη μέρα, όσο προχωρά η ανάκριση και έρχονται νέα στοιχεία στο φως, αναδεικνύονται νέες εγκληματικές ενέργειες.

«Θα δω στην πορεία της ανάκρισης όλα όσα αναδειχθούν. Θα γίνει εξέταση από τα εργαστήρια των εγκληματολογικών ερευνών. Θα γίνει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, θα γίνουν οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές. Θα κληθούν εκ νέου οι μάρτυρες να καταθέσουν. Θα υπάρχει μια ολόκληρη διαδρομή μεγάλη ακόμη στην ανάκριση, που θα μας επιτρέψει να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα αργότερα», δήλωσε.

«Ούτε αποκλείεται να μπουν και άλλοι στο κάδρο, ούτε αποκλείεται να διευρυνθούν και οι κατηγορίες. Διότι εάν οι τοξικολογικές δείξουν ότι του χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της μέθης κάποιες ουσίες που υπάγονται στον πίνακα των απαγορευμένων ουσιών και πρόκειται περί ναρκωτικών, θα έχουμε διεύρυνση και άλλων κατηγοριών», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Ματίνα Παγώνη: Αν δεν ξέρεις το ιστορικό, δεν ξεκινάς να δώσεις μέθη

Όπως αποκάλυψε η ίδια η εργαζόμενη στο ιατρείο του Κολωνακίου, πριν από την πλασμαφαίρεση χορηγήθηκε στον τραγουδιστή μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό.

«Οι ουσίες αυτές δίνονται για καταστολή. Δίνονται σε νοσοκομείο από αναισθησιολόγο. Καμία σχέση με τους υπόλοιπους, διότι έχουν τα υπέρ και έχουν τα κατά. Μπορεί να κάνεις καταστολή στον άλλον, αλλά πρέπει να έχεις ελέγξει τον άρρωστο, πίεση, να του έχεις κάνει έλεγχο εργαστηριακό, να ξέρεις το ιστορικό του. Αν δεν ξέρεις το ιστορικό, δεν ξεκινάς να δώσεις μέθη καταστολή σε έναν άρρωστο», σχολίασε το πρωί της Παρασκευής 25/9 στο Mega η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη.