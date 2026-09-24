Σε δηλώσεις προχώρησε ο κατασκευαστής του απινιδωτή, καθώς οι γιατροί που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, του είχαν τηλεφωνήσει, ζητώντας οδηγίες να λειτουργήσουν το μηχάνημα, ώστε να σώσουν τον καλλιτέχνη.

«Μας κάλεσαν από το ιατρείο στις 9 Σεπτεμβρίου για να μας ρωτήσουν για τη λειτουργία του απινιδωτή. Το μηχάνημα όπως το αγόρασαν το είχαν αφήσει στο κουτί του. Πρέπει να τοποθετείται η μπαταρία στο πάνω μέρος για να ενεργοποιηθεί η χρήση. Η συσκευή είναι φτιαγμένη για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από άτομα που δεν έχουν γνώση. Το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει φωνητικές οδηγίες στα ελληνικά, ώστε να καθοδηγεί τον χρήστη, ενώ έχει αισθητήρα πίεσης για ΚΑΡΠΑ», είπε στις «Αποκαλύψεις».

«Εγώ όταν με κάλεσαν, τους καθοδήγησα βήμα προς βήμα, τους ρώτησα αρχικά αν είχαν πατήσει το On, το είχαν πατήσει, τους είπα ότι κάτω δεξιά είχε κάποια λαμπάκια και τους ρώτησα αν αναβοσβήνει κάποιο από αυτά και μου απάντησαν αρνητικά. Τότε κατάλαβα ότι το μηχάνημα είχε μείνει πάρα πολύ καιρό ανενεργό και είχε καταστραφεί η μπαταρία του», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Στις περισσότερες εταιρείες στους έξι μήνες αλλάζουν τις μπαταρίες και περνάνε από μια συγκεκριμένη διαδικασία για να επαναλειτουργήσουν και δεν παραμένουν ανενεργές για τέσσερα χρόνια», δήλωσε ο κατασκευαστής του απινιδωτή στην εκπομπή του ΑΝΤ1.