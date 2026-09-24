Στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» μεταφέρθηκε γύρω στις 13:25 το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 29χρονος Αιγύπτιος με σοβαρό τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 29χρονο μετέφεραν στο νοσοκομείο γνωστοί του, οι οποίοι ανέφεραν στις Αρχές πως δύο άγνωστοι τον μαχαίρωσαν το πρωί της Τετάρτης στην οδό Φυλής, στο κέντρο της Αθήνας. Ο άνδρας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς το τραύμα έχει προκαλέσει ζημιά στον σπλήνα. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για να λάβει πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Όπως ανέφεραν οι γνωστοί του, μετά την επίθεση ο 29χρονος πήγε αρχικά σε φαρμακείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια επέστρεψε και κοιμήθηκε. Ωστόσο, όταν ξύπνησε το πρωί της Πέμπτης, οι πόνοι είχαν επιδεινωθεί και ζήτησε από τους φίλους του να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, καθώς και η ταυτότητα των δύο δραστών, διερευνώνται από την Ασφάλεια Αττικής.