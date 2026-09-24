Το γεγονός ότι χορηγήθηκε μέθη το μοιραίο μεσημέρι στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να επιβεβαίωσε ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση νοσηλεύτρια του ιατρείου της οδού Καρνεάδου.

«Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης… εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια», φέρεται να κατέθεσε εξηγώντας ότι είχε υποχρέωση να καταθέσει συμπληρωματικά.

Για περίπου τρεις ώρες παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο η μάρτυρας, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, εξήγησε αναφερόμενη στην προανακριτική της κατάθεση πως η κατηγορούμενη γιατρός ήταν εκείνη που ζήτησε από τις υπαλλήλους της να έχουν κοινή γραμμή.

«Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί», φέρεται να ανέφερε, τονίζοντας παράλληλα πως δεν γνωρίζει τι ώρα πέρασε το κατώφλι του ιατρείου ο τραγουδιστής, καθώς η ίδια έφτασε εκεί αργότερα.

Η μάρτυρας φέρεται να αποκάλυψε πως στο ιδιωτικό ιατρείο γινόταν σε διαφορετικά δωμάτια δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα. «Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση, που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή.

Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη», εμφανίζεται να είπε και να επιβεβαίωσε στην κατάθεσή της τον ισχυρισμό του 58χρονου γιατρού, ότι δηλαδή ο ίδιος κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού.