Ένας 14χρονος στο Αγρίνιο κατηγορείται για κατ’ εξακολούθηση βιασμό συμμαθήτριάς του και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα agriniopress.gr, πρόκειται για νεαρό Ρομά που συνελήφθη την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο Αγρίνιο, έπειτα από καταγγελία που έγινε σε βάρος του.

Η καταγγελία αφορούσε περιστατικό σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του, την οποία φέρεται να ακινητοποίησε έξω από το Γυμνάσιο που φοιτούν, κρατώντας της τα χέρια και στη συνέχεια να τη φίλησε και να τη θώπευσε, παρά την προσπάθειά της να απομακρυνθεί.

Σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε αρχικά δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ωστόσο από την Εισαγγελία η δικογραφία σε βάρος του νεαρού αναβαθμίστηκε, με τον ίδιο πλέον να αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος μετά το πέρας της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι (αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και απαγόρευση προσέγγισης της παθούσας).