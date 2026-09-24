Σε μια ακόμα κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων προχώρησαν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποτρέποντας την παράνομη διοχέτευσή τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ύστερα από την αξιοποίηση πληροφοριών και τη στοχευμένη ανάλυση κινδύνου, οι ελεγκτές του Τελωνείου στο αεροδρόμιο της Μυκόνου ακινητοποίησαν για έλεγχο δύο επιβάτες, οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο στο νησί, με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα (6.000 πακέτα) καθώς και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ, σε συσκευασίες των 50 γραμμαρίων.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα ανέρχονται συνολικά σε 25.575,57 ευρώ.

Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και κρατούνται, προκειμένου να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.