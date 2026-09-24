Δεκάδες, πασίγνωστα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, της πολιτικής, καθώς και επιφανείς πολίτες συγκαταλέγονταν στο πελατολόγιο των δύο προφυλακισμένων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», μεταξύ αυτών που επισκέπτονταν το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι ήταν:

– Σύζυγος ανώτατου δημόσιου λειτουργού

– Influencer με πάνω από 200.000 followers

– Σύζυγος γνωστού τραγουδιστή

– Πασίγνωστη τραγουδίστρια

– Παρουσιάστριες

– Επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης

– Μάνατζερ καλλιτεχνών

– Γνωστοί τραγουδιστές

– Πρώην μπασκετμπολίστας

– Πολιτικός

Βέβαια, όπως τόνισε ο δημοσιογράφος, οι παραπάνω που ήταν στο πελατολόγιο του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα, δεν είχαν υποβληθεί απαραίτητα σε πλασμαφαίρεση, αλλά και σε άλλες θεραπείες ή υπηρεσίες.

Σημειώνεται, επίσης, ότι πολλοί από τους διάσημους πελάτες του επίμαχου ιατρείου, το επισκέπτονταν στα κρυφά, βραδινές ώρες ακόμα και Σαββατοκύριακα, για να κάνουν πλασμαφαίρεση ή άλλες θεραπείες, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Νωρίτερα, σήμερα, μιλώντας στο ΕΡΤ News, η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ Κατερίνα Φραγκάκη, ανέφερε ότι τα καταγεγραμμένα δεδομένα δείχνουν χρήση του μηχανήματος και τα Σαββατοκύριακα, εκτός του δηλωμένου ωραρίου του ιατρείου, και συγκεκριμένα:

28 Αυγούστου: το μηχάνημα φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στις 23:33, ενώ το δηλωμένο ωράριο ήταν έως τις 21:00

29 Αυγούστου, Σάββατο: καταγράφεται χρήση, παρότι το ιατρείο φερόταν να μην λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα

30 Αυγούστου, Κυριακή: καταγράφεται εκ νέου χρήση σε ασθενή

Σύμφωνα με την ίδια, η λειτουργία του εξοπλισμού τις συγκεκριμένες ημέρες δεν είχε γνωστοποιηθεί ούτε είχε εγκριθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Το ιατρείο είχε ελεγχθεί από τον ΙΣΑ το 2025 και το 2026, ενώ μετά τον θάνατο του τραγουδιστή προέκυψαν νέα στοιχεία. Υποστήριξε επίσης ότι οι δύο γιατροί επιχείρησαν να παραπλανήσουν τον ΙΣΑ και ότι η πλασμαφαίρεση γινόταν χωρίς την απαιτούμενη ενημέρωση ή έγκριση.

Σε εξέλιξη έλεγχοι για τις οικονομικές συναλλαγές του ιατρείου

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι για τις οικονομικές συναλλαγές του ιατρείου.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι πληρωμές, καθώς και αν εκδίδονταν τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

Στην υπόθεση φέρεται να έχει εμπλακεί και η ΑΑΔΕ, ενώ τα κατασχεμένα αρχεία αναμένεται να δώσουν περισσότερα στοιχεία για τη δραστηριότητα του ιατρείου και το πελατολόγιό του.