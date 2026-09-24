Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται, το αμέσως επόμενο διάστημα, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που θα «φωτίσουν» τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο, μια κρίσιμη λεπτομέρεια μπορεί να φέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην υπόθεση, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» στο Star, η εξέταση της καρδιάς του τραγουδιστή έχει ανατεθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης στο Α΄ Εργαστήριο της Παθολογοανατομικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από τη βιοψία θα διαπιστωθεί σε τι κατάσταση βρισκόταν και αν υπέστη έμφραγμα τη μοιραία ημέρα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Η λεπτομέρεια, όμως, που προκαλεί έντονο προβληματισμό είναι ότι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της δημοσιογράφου, Ρούλας Κουσκουρή, δεν υπάρχει παθολογοανατόμος για να πραγματοποιήσει τις ιστολογικές εξετάσεις, καθώς η σύμβαση του προηγούμενου έληξε και ο νέος παθολογοανατόμος θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2027.

Όπως εξήγησε η δημοσιογράφος, ο επιστήμονας που θα αναλάβει την υπόθεση πρέπει να είναι εξειδικευμένος στην καρδιά, ώστε να μπορέσει να δώσει τις απαντήσεις στα ερωτήματα της οικογένειας Μαζωνάκη.

Επίσης, όπως αποκάλυψε, ο επιστήμονας που θα αναλάβει από τον Ιανουάριο του 2027 είναι ο κ. Ευτυχιάδης, ο οποίος ήταν το τρίτο πρόσωπο που είχε υπογράψει ότι οι θάνατοι των τριών παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως η συγκεκριμένη συνθήκη έχει δημιουργήσει τρομερές καθυστερήσεις σε πολλές υποθέσεις, με δεκάδες οικογένειες να περιμένουν εδώ και δύο χρόνια τις απαντήσεις για τα αίτια θανάτου των δικών τους ανθρώπων.