Στο στόχαστρο ενός ζευγαριού βρέθηκε η προϊσταμένη γραφείου κοινωνικής υπηρεσίας νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, καθώς τη θεώρησαν υπεύθυνη για την απομάκρυνση του δύο μηνών βρέφους τους και τη φύλαξή του στο νοσηλευτικό ίδρυμα, με εισαγγελική εντολή που είχε προηγηθεί.

«Πρωταγωνιστές» της υπόθεσης, όπως έγινε γνωστό, είναι ένας 51χρονος και μία 42χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Όλα άρχισαν, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στις 2 Ιουνίου, όταν ο 51χρονος πήγε στο γραφείο, όπου στεγάζεται εντός του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου, εξυβρίζοντας και απειλώντας την 55χρονη προϊσταμένη του, ενώ η γυναίκα του έστειλε απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο.

Δύο μέρες αργότερα, το αντρόγυνο επισκέφθηκε εκ νέου το γραφείο της 55χρονης, όπου -σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν- της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, την απείλησαν και την εξύβρισαν, ενώ κατά την έξοδό τους χτύπησαν 54χρονη συνάδελφο της προϊσταμένης που έτρεξε να τη βοηθήσει. Επιπλέον, φαίνεται να προκάλεσαν ζημιές σε υλικό του νοσοκομείου.

Τα περιστατικά καταγγέλθηκαν στις αστυνομικές αρχές και σε βάρος του αντρόγυνου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, απλή σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.