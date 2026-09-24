Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ξαφνικά ο αγαπημένος τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης. Η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του ΙΣΑ, Κατερίνα Φραγκάκη, σε δηλώσεις της, μίλησε για τους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στο ιατρείο, αλλά και για τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει γύρω από την υπόθεση.

Έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί τόσο το 2025 όσο και το 2026, ενώ ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με την ίδια, έχει ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε μετά την κατάθεση των τιμολογίων, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ η κ. Φραγκάκη. Η τριμελής επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπως είπε, έφτασε στο σημείο το ίδιο βράδυ του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο ο χώρος δεν άνοιξε εκείνη τη στιγμή για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Η αυτοψία έγινε το επόμενο πρωί, οπότε, σύμφωνα με την κ. Φραγκάκη, εντοπίστηκαν σημαντικά στοιχεία.

Η ίδια υποστήριξε ότι από τα ευρήματα προκύπτει πως η συγκεκριμένη δραστηριότητα γινόταν με τρόπο που δυσχέραινε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Φραγκάκη στα στοιχεία που, όπως είπε, προέκυψαν από τη λειτουργία του επίμαχου μηχανήματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στις 28 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, καταγράφεται χρήση του μηχανήματος στις 23:33. Όπως σημείωσε, αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς το ιατρείο εμφανιζόταν να λειτουργεί σε διαφορετικό ωράριο και να μην λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα.

Ακολούθησε, σύμφωνα με την ίδια, χρήση του μηχανήματος στις 29 Αυγούστου, Σάββατο, στις 18:21, ενώ στις 30 Αυγούστου, Κυριακή, καταγράφηκαν τρεις ιατρικές πράξεις.

Η κ. Φραγκάκη τόνισε ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία, κατά την άποψή της, ενισχύουν την εικόνα ότι η λειτουργία γινόταν με τρόπο που δεν ήταν εύκολο να εντοπιστεί κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ελέγχου.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι παράνομο», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν είχε δοθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών έγκριση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

«Υπήρχε κάμερα και κουδούνι χωρίς το όνομα του γιατρού»

Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο γίνονταν οι έλεγχοι. Η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ ανέφερε ότι στον χώρο υπήρχε κάμερα, ενώ στο κουδούνι δεν αναγραφόταν το όνομα του γιατρού. Υποστήριξε επίσης ότι, όταν έφτανε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, υπήρχαν καθυστερήσεις στο άνοιγμα της πόρτας.

Σύμφωνα με την ίδια, το επίμαχο μηχάνημα μπορούσε εύκολα να μετακινηθεί σε αποθηκευτικό χώρο, γεγονός που, όπως υποστήριξε, δυσχέραινε τον εντοπισμό του κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου.

Η κ. Φραγκάκη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στον αριθμό των ελεγκτικών υποχρεώσεων του ΙΣΑ, σημειώνοντας ότι υπάρχουν περίπου 30 μέλη επιτροπών για τον έλεγχο 16.500 ιατρείων. Παρά τον μεγάλο αυτό αριθμό, όπως τόνισε, στο συγκεκριμένο ιατρείο πραγματοποιήθηκαν πολλοί έλεγχοι.

«Έχουν κατατεθεί όλα τα στοιχεία στην ελληνική Δικαιοσύνη»

Αναφερόμενη στην έρευνα που αφορά την τελευταία πενταετία, η κ. Φραγκάκη δήλωσε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει παραδώσει τα σχετικά στοιχεία στην ελληνική Δικαιοσύνη, προκειμένου να συνεισφέρει στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως υποστήριξε, από τα στοιχεία του ΙΣΑ προκύπτει ότι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί.

Μηνύσεις, αγωγές και υποστήριξη της κατηγορίας

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αναφορά της κ. Φραγκάκη στις επόμενες νομικές κινήσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Όπως ανακοίνωσε, ο ΙΣΑ προτίθεται να προχωρήσει σε κατάθεση μηνύσεων και αγωγών, επικαλούμενος την εξαπάτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του Συλλόγου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το ζήτημα συνδέεται με έγγραφο στο οποίο το μηχάνημα φέρεται να είχε παρουσιαστεί ως μηχάνημα οζονοθεραπείας, ενώ, όπως προέκυψε από το τιμολόγιο που εντοπίστηκε, επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Η ίδια ανακοίνωσε ακόμη ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα προχωρήσει σε υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντας αυτή την απόφαση του ΙΣΑ σημαντική εξέλιξη.

«Μας πρόλαβαν οι εξελίξεις»

Τέλος, ερωτηθείσα εάν ο Ιατρικός Σύλλογος θα πραγματοποιούσε νέο έλεγχο μετά την αποκάλυψη του τιμολογίου που περιέγραφε διαφορετικά το μηχάνημα, η κ. Φραγκάκη απάντησε ότι υπήρχε σχετική πρόθεση, αλλά «μας πρόλαβαν οι εξελίξεις».

Όπως ανέφερε, ο έλεγχος θα είχε πραγματοποιηθεί και, όπως συνέβη στη συνέχεια, θα μπορούσαν να εντοπιστούν τα σχετικά στοιχεία.