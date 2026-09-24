Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν μέρα με τη μέρα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, η οικογένεια του οποίου κάνει τις δικές της κινήσεις, προκειμένου να ρίξει άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε ο τραγουδιστής τη ζωή του.

Ήδη οι ιατροδικαστές, Νίκος Καλόγρηας και Κώστας Κούβαρης, έχουν λάβει τα απαραίτητα τμήματα των ιστών από τα όργανα του τραγουδιστή, καθώς και αίμα και βιολογικό υλικό, για τις τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» του Star, ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Σωτήρης Μπουζιάνης, «ζητήθηκε, με πρωτοβουλία της οικογένειας, να κρατηθεί επιπλέον αίμα και (σ.σ. να σταλεί) σε ιδιωτικό εργαστήριο στην Ελλάδα να γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις, προκειμένου να έχουμε τα αποτελέσματα γρηγορότερα».

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να χορηγήθηκε ουσία για μέθη πριν από τη μοιραία πλασμαφαίρεση. Οι σχετικές πληροφορίες αναμένεται να διερευνηθούν και να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Μεταξύ των ουσιών που εξετάζονται είναι, σύμφωνα με το Star, η προποφόλη και η μιδαζολάμη, που χρησιμοποιούνται ευρέως για την πρόκληση καταστολής. Η πιθανή χορήγησή τους αφορά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και όχι την υδροθεραπεία, στην οποία είχε υποβληθεί ο τραγουδιστής την προηγούμενη ημέρα.

Το Star συνδέει την πληροφορία αυτή και με τη φωτογραφία στην οποία ο τραγουδιστής εμφανίζεται γερμένος στο πλάι μέσα στο ιατρείο, ενώ αναφέρει ότι, εφόσον η ύπαρξη της ουσίας επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις, θα ακολουθήσουν περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Εκτός από το να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, όταν αυτά ολοκληρωθούν, η οικογένεια του εκλιπόντος καλλιτέχνη ζήτησε να κληθεί για κατάθεση μία ακόμη εργαζόμενη του ιατρείου στο Κολωνάκι, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξεταστεί από τις Αρχές.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, πρόκειται για τη νοσηλεύτρια που βρισκόταν στον χώρο θεραπείας του ιατρείου της Καρνεάδου, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της μοιραίας για τον Γιώργο Μαζωνάκη πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει αναφέρει η ίδια στο περιβάλλον της, η νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιλήφθηκε πως κάτι δεν εξελισσόταν ομαλά, πριν ακόμη ενεργοποιηθούν οι σχετικοί συναγερμοί του μηχανήματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να ανέφερε ότι είδε μια κίνηση στο χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη, την οποία εξέλαβε ως ανησυχητικό σημάδι. Όμως, η απάντηση που φέρεται να έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό, Ιωάννα Γάκα, ήταν πως η ίδια ήταν η γιατρός και είχε την ευθύνη της εκτίμησης της κατάστασης.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» του Mega, ο διάλογος ήταν ο εξής:

Εργαζόμενη: «Δεν τον βλέπω καλά».

Γιατρός: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Η έρευνα των Αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται με τη συλλογή στοιχείων. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ιατρική διαδικασία που ακολουθήθηκε, οι ενέργειες των προσώπων που βρίσκονταν στο μοιραίο ιατρείο, καθώς και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Παράλληλα, ερευνάται και το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση, εκτός από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς.

Για τον λόγο αυτό, θεωρούνται «κλειδί» οι καταθέσεις, που αναμένεται να δώσουν τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή οι μάρτυρες οι οποίοι είχαν κληθεί και προανακριτικά, καθώς και πρόσωπα τα οποία προέκυψαν ως μάρτυρες από τη διαδικασία της ανάκρισης.