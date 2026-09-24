Ένας 37χρονος Ρουμάνος συνελήφθη με την κατηγορία ότι μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες, μεταξύ αυτών έναν ανήλικο, τους οποίους είχε τοποθετήσει στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου που οδηγούσε.

Ο 37χρονος εντοπίστηκε το προηγούμενο 24ωρο στην παλιά εθνική οδό Καβάλας-Θεσσαλονίκης, κοντά στη Γερακαρού. Αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει, επιχειρώντας να διαφύγει, πλην όμως ακινητοποιήθηκε.

Στον χώρο των αποσκευών εντοπίστηκαν οι τρεις μεταφερόμενοι, όλοι υπήκοοι Ιρανοί, που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι διακινούμενοι είχαν εισέλθει παράνομα από την ελληνοτουρκική μεθόριο και είχαν καταβάλει 3.800 ευρώ για τη μεταφορά τους.