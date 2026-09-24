Στα δικαστήρια της Καλαμάτας αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη 24/9 ο 38χρονος ο οποίος συνελήφθη μετά τους πυροβολισμούς εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Η γυναίκα από τύχη δεν τραυματίστηκε, όπως και κανείς διερχόμενος από το σημείο τη στιγμή εκείνη.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν από τις 8:00 χθες το πρωί, όταν η 25χρονη, αφού πάρκαρε το όχημά της στον σιδηροδρομικό σταθμό, κατευθυνόταν πεζή προς την εργασία της. Ο 38χρονος την πλησίασε με το αυτοκίνητό του, σταμάτησε και κατέβηκε κρατώντας κυνηγετικό όπλο. Στη συνέχεια πυροβόλησε δύο φορές προς το μέρος της και διέφυγε. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως στη διάθεση των Αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει το περιστατικό.

Σχεδόν 10 λεπτά πριν από τους πυροβολισμούς, ο 38χρονος είχε τηλεφωνήσει στην 25χρονη και την είχε απειλήσει λέγοντάς της χαρακτηριστικά: «Η ζωή σου είναι λίγη». Οι δυο τους είχαν σχέση περίπου δύο χρόνια και είχαν χωρίσει στις αρχές Αυγούστου.

Στο διάστημα το οποίο ακολούθησε μετά τη σχέση τους σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν σημειωθεί δύο περιστατικά ζηλοτυπίας, ενώ ο 38χρονος είχε στείλει απειλητικά μηνύματα και προς την οικογένειά της. Ωστόσο, δεν είχε γίνει καταγγελία στις Αρχές.

Το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, ο 38χρονος φέρεται να παρακολουθούσε την πρώην σύντροφό του, καθώς στο κινητό του βρέθηκαν περισσότερες από δέκα φωτογραφίες της, που τραβήχτηκαν χωρίς τη συναίνεσή της.

Πυροβόλησε και το έβαλε στα πόδια

Μετά τους πυροβολισμούς, ο 38χρονος διέφυγε με το αυτοκίνητό του. Κατά τη διαδρομή διαφυγής ενεπλάκη σε τροχαίο και εγκατέλειψε το σημείο στην οδό Λυκούργου. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν λίγο αργότερα και τον συνέλαβαν, να κρύβεται σε θάμνους στο Πάρκο Σιδηροδρόμων της Καλαμάτας. Το κυνηγετικό όπλο βρέθηκε από τους αστυνομικούς λίγη ώρα αργότερα, σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο (που άνηκε σε θείο του), μαζί με δύο πυροδοτημένους κάλυκες.

Για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και κυρίως και την πλημμελή φύλαξή του, συνελήφθη και ο πατέρας του 38χρονου, καθώς το όπλο ήταν δικό του και το κατείχε νόμιμα.

Ο 38χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, παράνομη οπλοχρησία, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας.

Όλα αυτά συνέβησαν στο κέντρο της Καλαμάτας, με τις μνήμες της πόλης να είναι «νωπές» ακόμα από τη γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής, όταν κατακρεουργήθηκε τον περασμένο Ιούνιο από τον σύζυγό της.