«Η διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπρέπειας των δικηγόρων και του λειτουργήματός μας καθώς και το δικαίωμα σε αυτορρύθμιση είναι αδιαπραγμάτευτα». Αυτή είναι η απάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην πρωτοβουλία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να διοργανώσει ημερίδα για την αντιμετώπιση των ακραίων, όπως αναφέρουν, συμπεριφορών δικηγόρων απέναντι στους δικαστικούς λειτουργούς.

Οι δικηγόροι επισημαίνουν ότι «τα πραγματικά προβλήματα της Δικαιοσύνης, οι καθυστερήσεις στην απονομή της που φτάνουν στο όριο της αρνησιδικίας, οι εσφαλμένες δικαστικές αποφάσεις που οδηγούν σε σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων κατά της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οι ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή και τα χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης των πολιτών προς το θεσμό…» και κάνουν λόγο για στοχοποίηση του δικηγορικού σώματος «στο βωμό συντεχνιακών και επικοινωνιακών αναγκών».

«Απαιτείται ειλικρινής συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αμοιβαίος σεβασμός στο θεσμικό ρόλο ενός εκάστου, ανάδειξη των πραγματικών προβλημάτων και αναζήτηση λυσιτελών λύσεων» τονίζουν, μεταξύ άλλων, οι δικηγόροι.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με αφορμή την επικείμενη διοργάνωση διεθνούς ημερίδας από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, κατά τη συνεδρίασή της στις 23.9.2026, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Σε μία εποχή που το κύρος της Δικαιοσύνης πλήττεται και η αμφισβήτηση ως προς τη λειτουργία της διογκώνεται, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επέλεξε να διοργανώσει διεθνή ημερίδα για την αντιμετώπιση των ακραίων συμπεριφορών δικηγόρων απέναντι στους δικαστικούς λειτουργούς, αξιολογώντας, προφανώς, ότι αυτό αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα της ελληνικής Δικαιοσύνης σήμερα.

Τα πραγματικά προβλήματα της Δικαιοσύνης, οι καθυστερήσεις στην απονομή της που φτάνουν στο όριο της αρνησιδικίας, οι εσφαλμένες δικαστικές αποφάσεις που οδηγούν σε σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων κατά της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οι ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή και τα χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης των πολιτών προς το θεσμό, ως φαίνεται, δεν αποτελούν προτεραιότητες για την πλειοψηφία της ΕνΔΕ.

Λαμβάνοντας, μάλιστα, υπόψη και προηγούμενες συμπεριφορές της ηγεσίας της ΕνΔΕ έναντι των δικηγόρων, καθίσταται σαφές ότι στο βωμό συντεχνιακών και επικοινωνιακών αναγκών στοχοποιείται συλλήβδην το δικηγορικό σώμα και επιδιώκεται η διαρκής σύγκρουση μαζί του. Δεν θα ακολουθήσουμε την ηγεσία της ΕνΔΕ στον αδιέξοδο δρόμο που επέλεξε να ακολουθήσει.

Το δικηγορικό σώμα έχει επιλέξει να συνδράμει με κάθε μέσο στην αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης, ιδίως μέσω της επιτυχούς διεκπεραίωσης δεκάδων χιλιάδων υποθέσεων που η Πολιτεία μας ανέθεσε τα τελευταία χρόνια.

Η Δικαιοσύνη αποτελεί βασικό πυλώνα της δημοκρατικής λειτουργίας και για την ορθή λειτουργία της δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συγκρούσεων και μάλιστα μεταξύ λειτουργών και συλλειτουργών της. Τουναντίον, απαιτείται ειλικρινής συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αμοιβαίος σεβασμός στο θεσμικό ρόλο ενός εκάστου, ανάδειξη των πραγματικών προβλημάτων και αναζήτηση λυσιτελών λύσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι, κατ’ επανάληψη, έχουμε επισημάνει την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης κοινού Κώδικα Δεοντολογίας που θα διέπει τις σχέσεις δικηγόρων και δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών – πρόταση που έχει υποβάλει εδώ και καιρό η Ολομέλεια και δυστυχώς παραμένει αναπάντητη μέχρι σήμερα.

Άραγε, ποιοι στόχοι και σκοποί εξυπηρετούνται με τη διοργάνωση της προαναφερόμενης ημερίδας από την ΕνΔΕ και μάλιστα αυτή τη χρονική στιγμή;

Η Συντονιστική Επιτροπή επισημαίνει προς κάθε κατεύθυνση ότι η διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπρέπειας των δικηγόρων και του λειτουργήματός μας καθώς και το δικαίωμα σε αυτορρύθμιση είναι αδιαπραγμάτευτα.