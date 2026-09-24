Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων, που σημειώθηκε στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης τη νύχτα της 8ης προς 9η Ιανουαρίου του 2025. Για την υπόθεση συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο, στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων, τρεις άνδρες, ηλικίας 33, 31 και 26 ετών, με καταγωγή από την Αλβανία.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι τρεις συλληφθέντες προσέγγισαν και επιτέθηκαν σε 32χρονο συμπατριώτη τους, ο οποίος αναζητείται για εμπλοκή στο ίδιο επεισόδιο. Πιο συγκεκριμένα, ο 33χρονος φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του με πιστόλι, χωρίς να τον τραυματίσει. Από τους πυροβολισμούς όμως τραυματίστηκε άτομο που βρισκόταν κοντά στο σημείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατάστημα της περιοχής. Την ίδια ώρα και ο 26χρονος φαίνεται να πυροβόλησε κατά του 32χρονου, χωρίς να τον πετύχει.

Επιπλέον, ο 31 ετών άνδρας φέρεται να προέταξε με τη σειρά του όπλο, ενώ είχε υποστηρικτικό ρόλο, μεταφέροντας τους δύο συγκατηγορουμένους του στο σημείο με μισθωμένο αυτοκίνητο, ενώ παρέμενε στην περιοχή μέχρι τη διαφυγή τους. Κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι, επτά φυσίγγια και δύο εμφανώς πλαστές ταυτότητες.

Από την πλευρά του, ο 32χρονος που δέχθηκε την επίθεση, πυροβόλησε κι αυτός εις βάρος των τριών συλληφθέντων, χωρίς ωστόσο να τους τραυματίσει, ενώ προκάλεσε φθορές στο ανωτέρω «επιχειρησιακό» όχημα, καθώς και σε παρακείμενο σταθμευμένο αυτοκίνητο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν, κατά περίπτωση, για κλοπή, παράνομη διακίνηση μεταναστών, επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.