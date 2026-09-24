Στο κελί Κ3 στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού κρατείται, μαζί με άλλες δύο κρατούμενες, η γιατρός που προφυλακίστηκε για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε αιφνιδιαστικά από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Το ζευγάρι των γιατρών του ιδιωτικού ιατρείου της Καρνεάδου οδηγήθηκε στη φυλακή την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, ο επίτιμος πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, αναφέρθηκε στην καθημερινότητα της γιατρού στη φυλακή: «Ζήτησε πιστολάκι που χρησιμοποιεί για τα μαλλιά της. Ζήτησε να φτιαχτούν κάποια πράγματα γιατί το κελί το είχε κάνει χάλια η Μουρτζούκου (σ.σ. Ειρήνη), η οποία ήταν ιδιαίτερα επιθετική και στη φυλακή και απειλούσε συγκρατούμενες. Γι’ αυτό την πήραν από το κελί. Δεν την πήραν δηλαδή για να πάει η γιατρός. Αν δεν είχε προαποφασιστεί να φύγει από τις φυλακές, θα ήταν και η Μουρτζούκου εκεί γιατί το διπλανό κελί, για παράδειγμα, έχει τέσσερα άτομα».

Εξήγησε επίσης για τις δύο συγκρατούμενες της γιατρού ότι «οι άλλες δύο γυναίκες είναι μία 70χρονη, η οποία κατηγορείται για περιπτώσεις σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος των παιδιών της μάλιστα -αυτή κοιμάται 22 ώρες το 24ωρο. Η άλλη, η 40χρονη κρατείται για υποθέσεις ναρκωτικών και βρίσκεται υπό προστασία γιατί έδωσε κάποιους».

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη, δεν προαυλίζεται η γιατρός. «Ο προαύλιος χώρος είναι ξεχωριστός για αυτές τις τρεις γυναίκες. Δεν βγαίνει η γιατρός στον προαύλιο χώρο γιατί υπάρχει οπτική επαφή του προαύλιου χώρου από κάποια κελιά και όταν τη βλέπουν συγκρατούμενες της φωνάζουν ότι σκότωσε τον Μαζωνάκη.

Τον αγαπούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στις φυλακές. Υπάρχει και ένα ηχείο που παίζει όλη μέρα Μαζωνάκη. Έχουν βάλει ένα ηχείο οι κρατούμενες στο προαύλιο των φυλακών και παίζει όλη μέρα τα τραγούδια του Μαζωνάκη».

Σχετικά με αυτά που ζήτησε η γιατρός να φτιαχτούν στο κελί, διευκρίνισε πως «από ό,τι λένε οι φύλακες, έπρεπε να φτιαχτούν γιατί η Μουρτζούκου τα είχε κάνει μαντάρα».

Δείτε όσα είπε ο κ. Καλλιακμάνης από το 14:34 στο παρακάτω βίντεο: