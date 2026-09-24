Στο μικροσκόπιο των Αρχών παραμένει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ιατρείο στο Κολωνάκι όπου υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση. Πέρα από τους δύο γιατρούς, οι οποίοι είναι ήδη προφυλακισμένοι, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση,

Την ίδια στιγμή, η Αστυνομία αναμένει τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν πολλά πράγματα για τις αιτίες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, καθώς και τον νέο κύκλο καταθέσεων ενώπιον του ανακριτή από εργαζόμενους του ιατρείου της οδού Καρνεάδου και ενδεχομένως άλλα πρόσωπα τα οποία μπορεί να κληθούν ως μάρτυρες.

Οι αστυνομικοί οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση θανάτου του καλλιτέχνη που βύθισε στο πένθος τη χώρα δεν αποκλείουν ότι εμπλέκεται και άλλο πρόσωπο, είτε με την παροχή συνδρομής στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, είτε με την κάλυψή τους, είτε με απόκρυψη στοιχείων από την έρευνα.

Γι’ αυτό τον λόγο οι Αρχές θεωρούν πως είναι εξαιρετικά κρίσιμες οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή τόσο οι μάρτυρες οι οποίοι είχαν κληθεί και προανακριτικά όσο και πρόσωπα τα οποία προέκυψαν ως μάρτυρες από τη διαδικασία της ανάκρισης.

Η μαρτυρία της νοσηλεύτριας και ο διάλογος με τη γιατρό

Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους μία τέτοια κομβική μαρτυρία από τη νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη γιατρό την ώρα της πλασμαφαίρεσης.

Η 53χρονη, τα κρίσιμα λεπτά φέρεται να είχε έναν διάλογο με τη γιατρό, καθώς αντιλήφθηκε ότι το ένα χέρι του δημοφιλούς τραγουδιστή είχε σπασμούς.

Σύμφωνα με το «Live News», η 5η υπάλληλος του ιατρείου, ηλικίας 53 ετών και ουκρανικής καταγωγής, ήταν μπροστά όταν σήμανε συναγερμός, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κληθεί να καταθέσει.

Με βάση την εκπομπή του Mega, η γυναίκα πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ και βρισκόταν στο δωμάτιο όπου έκανε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν αντιλήφθηκε ένα «τίναγμα» του χεριού του.

Τότε, φέρεται να ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Εργαζόμενη : «Δεν τον βλέπω καλά».

: «Δεν τον βλέπω καλά». Γιατρός: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Ζητούσαν βοήθεια από την ΑΙ

Το «Live News», επίσης, μετέδωσε πως λίγη ώρα μετά τον παραπάνω διάλογο, απευθύνθηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη και ζήτησαν βοήθεια με στόχο να επανέλθει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας σχετικά στο «Live News», έκανε την εξής επισήμανση:

«Αν μου επιτρέπεις, θέλω μια παρατήρηση. Μην προσδιορίζεις επακριβώς ως χρόνο θανάτου το τέσσερις παρά τέταρτο, γιατί η πρώτη παύση της θεραπείας γίνεται πολύ νωρίτερα. Στις τρεις και είκοσι δύο. Και χτυπάνε τα αλάρμ: τρεις και είκοσι τρία, τρεις και σαράντα πέντε, και τρεις και είκοσι τρία έχουμε συνεχή αλάρμ. Θα μας το πουν οι ειδικοί αυτό μετά τις ιστολογικές. Αλλά τα προβλήματα έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Η πρώτη παύση της θεραπείας είναι στις τρεις και είκοσι δύο».