Στη σύλληψη ενός άνδρα που διέρρηξε κατοικία στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λιανοκλαδίου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το βράδυ της Τετάρτης (23/9/26).

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο οποίος απουσίαζε εκείνη την ώρα, είδε ξαφνικά στο κινητό του τηλέφωνο μέσω του κυκλώματος ασφαλείας των καμερών, έναν άγνωστο άνδρα να έχει εισβάλει στον χώρο. Διατηρώντας την ψυχραιμία του, κάλεσε αμέσως το «100» και περιέγραψε με ακρίβεια τις κινήσεις αλλά και τα χαρακτηριστικά του δράστη, αναφέροντας ότι επρόκειτο για άτομο με μούσι, το οποίο φορούσε γκρι κουκούλα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το Κέντρο Επιχειρήσεων κινητοποίησε άμεσα τις διαθέσιμες δυνάμεις και σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτασαν περιπολικό της Άμεσης Δράσης καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Αποκλείοντας τις διόδους διαφυγής αιφνιδίασαν τον διαρρήκτη, ο οποίος πιάστηκε κυριολεκτικά «στα πράσα» μη γνωρίζοντας ότι καταγράφονταν σε… ζωντανή μετάδοση!

Έτσι βρέθηκε με χειροπέδες και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Φθιώτιδας, όπου σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα κλοπής.