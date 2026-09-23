Νέα δεδομένα προστίθενται στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η οικογένεια του τραγουδιστή προχωρά σε σειρά ενεργειών με στόχο την ταχύτερη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια αναμένεται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, όταν αυτά ολοκληρωθούν. Η κίνηση αυτή γίνεται, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, προκειμένου να υπάρχει παράλληλη επιστημονική αξιολόγηση των ευρημάτων και να περιοριστούν οι καθυστερήσεις, καθώς η διαδικασία των εξετάσεων ενδέχεται να διαρκέσει έως και δύο μήνες.

Παράλληλα, η πλευρά της οικογένειας έχει ζητήσει από τον ανακριτή να κληθεί για κατάθεση μία ακόμη εργαζόμενη του ιατρείου στο Κολωνάκι, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξεταστεί από τις αρχές.

Πρόκειται για τη νοσηλεύτρια που βρισκόταν στον χώρο θεραπείας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης, όταν ο τραγουδιστής υπέστη το μοιραίο επεισόδιο. Η οικογένεια θεωρεί ότι η μαρτυρία της μπορεί να συμβάλει στην πληρέστερη εικόνα για όσα συνέβησαν μέσα στον χώρο.

Οι αναφορές για τις τελευταίες στιγμές

Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει μεταφέρει η ίδια στο περιβάλλον της, η νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιλήφθηκε πως κάτι δεν εξελισσόταν ομαλά, πριν ακόμη ενεργοποιηθούν οι σχετικοί συναγερμοί του μηχανήματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να ανέφερε ότι είδε μια κίνηση στο χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη, την οποία εξέλαβε ως ανησυχητικό σημάδι, και φέρεται να είπε στη γιατρό που επέβλεπε τη διαδικασία ότι «δεν τον βλέπει καλά».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η απάντηση που φέρεται να έλαβε ήταν πως η ίδια ήταν η γιατρός και είχε την ευθύνη της εκτίμησης της κατάστασης.

Η νοσηλεύτρια, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες αναφορές, ήταν μεταξύ των προσώπων που παρέμειναν στον χώρο μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ και την παραλαβή του τραγουδιστή.

Η έρευνα συνεχίζεται

Οι αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ιατρική διαδικασία που ακολουθήθηκε, οι ενέργειες των προσώπων που βρίσκονταν στον χώρο, καθώς και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Η οικογένεια, από την πλευρά της, ζητά να διερευνηθούν όλες οι παράμετροι της υπόθεσης και να ληφθούν υπόψη όλες οι διαθέσιμες μαρτυρίες, με τη συγκεκριμένη νοσηλεύτρια να θεωρείται από την πλευρά της ένας κρίσιμος μάρτυρας για την ανασύσταση των τελευταίων λεπτών πριν από την τραγική κατάληξη.