Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν κατά τις διαδοχικές επιθέσεις που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δέχθηκαν από έναν 22χρονο πανελλήνιο πρωταθλητή του kick boxing στο Μαρούσι περιγράφουν οι δύο γυναίκες.

Οι δύο επιθέσεις σημειώθηκαν με διαφορά περίπου μίας ώρας, με τον νεαρό να φέρεται αρχικά να επιτίθεται σε μία νεαρή γυναίκα στη Λεωφόρο Κηφισίας και στη συνέχεια σε μία 55χρονη στο Πολύδροσο Αμαρουσίου, από την οποία φέρεται να άρπαξε και το αυτοκίνητο.

Η επίθεση στη νεαρή γυναίκα στο Μαρούσι

Ήταν περίπου 18:00, όταν η νεαρή γυναίκα έβγαινε από την εταιρεία όπου εργάζεται στη Λεωφόρο Κηφισίας και κατευθυνόταν προς το υπόγειο πάρκινγκ.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 22χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε πισώπλατα, περνώντας τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της. Στη συνέχεια φέρεται να την έριξε στο έδαφος και να χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι της στο μαρμάρινο δάπεδο.

Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Όπως ανέφερε η ίδια στο MEGA, χρειάστηκε να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση.

«Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από εκείνη την ημέρα. Μου επιτέθηκε ένας άγνωστος άνδρας και με χτύπησε στο έδαφος. Περνάω δύσκολες ώρες, έχω κάνει ένα χειρουργείο. Ψυχολογικά και σωματικά είμαι σε άθλια κατάσταση. Θα μου πάρει χρόνο να ηρεμήσω».

Αυτόπτες μάρτυρες επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, όμως εκείνος κατάφερε να διαφύγει.

Η δεύτερη επίθεση σε 55χρονη

Περίπου μία ώρα αργότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 22χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε μία 55χρονη γυναίκα, η οποία βρισκόταν με το αυτοκίνητό της σε πιο απομονωμένο σημείο στο Πολύδροσο Αμαρουσίου.

Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, ο νεαρός άνοιξε την πόρτα του οδηγού, την άρπαξε και την τράβηξε έξω από το όχημα. Ακολούθησε πάλη για λίγα δευτερόλεπτα, προτού ο 22χρονος καταφέρει να την απομακρύνει από το αυτοκίνητο.

«Ανοίγει την πόρτα του οδηγού, με έπιασε από τον κορμό και με τράβηξε έξω. Παλέψαμε για κάποια δευτερόλεπτα, αλλά κατάφερε να με βγάλει εκτός. Φοβήθηκα μην έχει κάποιο αιχμηρό αντικείμενο πάνω του».

Η 55χρονη τραυματίστηκε στον αριστερό αγκώνα και στα δύο γόνατα, ενώ, όπως περιέγραψε, εξακολουθεί να αισθάνεται πόνο και στη μέση. Ο 22χρονος φέρεται στη συνέχεια να πήρε το αυτοκίνητο και να απομακρύνθηκε από το σημείο.

Πώς συνελήφθη ο 22χρονος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο νεαρός εγκατέλειψε το αυτοκίνητο στην Αγία Παρασκευή και επέστρεψε στη συνέχεια στο σπίτι του.

Την επόμενη ημέρα, ο πατέρας του ενημέρωσε τις Αρχές, αναφέροντας στους αστυνομικούς ότι ο γιος του ήταν το πρόσωπο που είχε επιτεθεί στις δύο γυναίκες. Αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του 22χρονου και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Μετά την απολογία του και έπειτα από την εισαγγελική και ανακριτική κρίση, ο 22χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.