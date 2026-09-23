Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια, στην οδό Σοφοκλέους, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αποκλείσει το σημείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπάρχει αναφορά ότι ένας άνδρας έχει κλειστεί μέσα σε σπίτι μαζί με γυναίκα και δεν την αφήνει να βγει, ενώ υποστηρίζει ότι είναι οπλισμένος.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των δρόμων γύρω από το σημείο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη διαχείριση του περιστατικού.

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία με τον άνδρα και να αποκλιμακωθεί η κατάσταση.

Οι αστυνομικές αρχές χειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες επιβεβαιωμένες πληροφορίες για την κατάσταση της γυναίκας ή για το αν πράγματι υπάρχει όπλο στο σπίτι.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη.