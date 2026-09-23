Ο υπνοθεραπευτής του Γιώργου Μαζωνάκη είχε υπογράψει σύμβαση με τους δύο γιατρούς από το Κολωνάκι, οι οποίοι προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Η σύμβαση υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2025 και περιέχει οκτώ άρθρα, στα οποία αναφέρονται και οι τρεις συμβαλλόμενοι.

Ο υπνοθεραπευτής περιγράφεται ως συνεργάτης – σύμβουλος και η σύμβαση ορίζει «διεπιστημονική συνεργασία», ανέφερε το Live News, το οποίο δημοσίευσε το εν λόγω έγγραφο.

Ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αναφέρεται η οδός Πατριάρχου Ιωακείμ, ενώ στους οικονομικούς όρους προβλέπεται αμοιβή 40 ευρώ ανά θεραπευόμενο, με δυνατότητα αναπροσαρμογής κατόπιν έγγραφης συμφωνίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 της σύμβασης, η ευθύνη για τους θεραπευόμενους – ασθενείς ανήκει στο ζευγάρι των γιατρών και όχι στον υπνοθεραπευτή.

Δείτε τη σύμβαση:

Το σχετικό ρεπορτάζ: