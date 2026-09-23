Νέα μαρτυρία από το ιατρείο στο Κολωνάκι αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν διστακτικός για την πλασμαφαίρεση, ενώ έγιναν συστάσεις στη γιατρό να μην τον δεχθεί, με την ίδια να διαφωνεί έντονα.

«Ο Μαζωνάκης ήρθε στο ιατρείο κανονικότατα την Τρίτη, σε προκαθορισμένο ραντεβού για να κάνει αρχικά πλασμαφαίρεση, την οποία αρνήθηκε και προτίμησε να κάνει υδροθεραπεία. Του είπε η γιατρός να έρθει την επόμενη μέρα να κάνει την πλασμαφαίρεση», είπε στο «Live News» η εργαζόμενη.

«Τη συμβουλέψαμε όλοι να μην πάει την επόμενη μέρα ο άνθρωπος για θεραπεία, διότι από μηχάνημα σε μηχάνημα πρέπει να περάσουν 48 ώρες. Αυτή φώναξε ότι “εσείς δεν είστε γιατρίνες. Εγώ είμαι γιατρός και εγώ ξέρω τι κάνω” και του έκλεισε ραντεβού την επόμενη μέρα για να κάνει την πλασμαφαίρεση», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Δεν ήθελε να πάει (ο Μαζωνάκης). Προφανώς κάποιος τον πίεσε και ήρθε ο άνθρωπος, κάπως πιεσμένος, να κάνει τη θεραπεία την επόμενη μέρα», είπε στην εκπομπή του Mega.