Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση των πυροβολισμών κατά 25χρονης στην Καλαμάτα, με τις αρχές να εξετάζουν ένα σκηνικό που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα της έρευνας, είχε προηγηθεί από απειλές και κινήσεις παρακολούθησης.

Ο 38χρονος που συνελήφθη από την Αστυνομία φέρεται να ήταν πρώην σύντροφος της νεαρής γυναίκας και, σύμφωνα με πληροφορίες από την ανακριτική διαδικασία, το ζευγάρι είχε χωρίσει πρόσφατα.

Το πρωί της Τετάρτης, ο άνδρας φέρεται αρχικά να επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και να την απείλησε. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, την περίμενε έξω από τον χώρο εργασίας της και πυροβόλησε εναντίον της με κυνηγετικό όπλο.

Η 25χρονη, η οποία είναι φοιτήτρια στην Καλαμάτα και εργάζεται το τελευταίο δίμηνο σε περίπτερο της περιοχής, δεν τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς.

Η καταδίωξη και η σύλληψη στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων

Μετά την επίθεση, ο 38χρονος επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Κατά τη διαφυγή του, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, καθώς προσέκρουσε σε άλλο όχημα, εγκαταλείποντας στη συνέχεια το αυτοκίνητό του.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό του. Οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ Μεσσηνίας κατάφεραν να τον εντοπίσουν μέσα στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας, όπου φέρεται να είχε κρυφτεί πίσω από θάμνους.

Ο 38χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, προσωπικών δεδομένων και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το όπλο βρέθηκε – Συνελήφθη και 68χρονος

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν το κυνηγετικό όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το όπλο διέθετε άδεια σε ισχύ, ωστόσο ανήκε σε 68χρονο άνδρα, ο οποίος προσήλθε αυτοβούλως στην Αστυνομία.

Ο 68χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το όπλο βρέθηκε στην κατοχή του 38χρονου.

Είχε φωτογραφίσει την 25χρονη χωρίς τη θέλησή της

Στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ακόμη ένα περιστατικό που αφορά τη σχέση του 38χρονου με την 25χρονη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μία ημέρα πριν από την επίθεση, στις 22 Σεπτεμβρίου, ο άνδρας είχε φωτογραφίσει την παθούσα χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτέλεσε ένα ακόμη στοιχείο στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει ότι ο 38χρονος «συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος ημεδαπής».

Όπως σημειώνεται, «αφού πρώτα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, την απείλησε, ενώ στη συνέχεια, τη στιγμή που η παθούσα μετέβαινε στην εργασία της, ο κατηγορούμενος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο κατά αυτής και ακολούθως επιβιβάστηκε στο όχημά του και τράπηκε σε φυγή».

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.