Δύο άνδρες, ηλικίας 59 και 74 ετών, συνελήφθησαν στον Μαραθώνα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, μετά από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της 18ης Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά από έρευνα των αρχών για άτομα που φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν και, κατά την προανακριτική έρευνα, διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

10 δενδρύλλια κάνναβης,

169 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

33 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»,

6 μπουκάλια με έλαια κάνναβης,

4 τρίφτες,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

κυνηγετικό δίκαννο,

43 φυσίγγια,

και το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τον ρόλο των δύο συλληφθέντων, ενώ τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.